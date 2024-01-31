Що відзначати в лютому: календар свят та пам’ятних дат на останній місяць зими

Релігійні свята: що змінилося в календарі

Стрітення Господнє перенесено на 2 лютого за новоюліанським календарем. Раніше, за юліанським, його відзначали 15 лютого.

Важливо пам’ятати, що у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новий календар. Тому в деяких храмах свята можуть відзначатися за старим — юліанським календарем.

Дивіться також повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Не релігійні свята та пам’ятні дати

В останній місяць зими в Україні відзначатимуть такі державні, професійні та міжнародні свята, а також пам’ятні дати:

02 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь.

04 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку.

06 лютого — День безпеки в Інтернеті , Міжнародний день бармена.

09 лютого — Міжнародний день стоматолога.

10 лютого — Китайський Новий рік.

11 лютого — День хворого.

13 лютого — Всесвітній День радіо.

14 лютого — День закоханих , День комп’ютерника.

15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак.

16 лютого — День єднання України.

19 лютого — День Державного герба України .

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.

21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого — початок повномасштабної війни росії проти України .

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ.

26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.