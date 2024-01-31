Що відзначати в лютому: календар свят та пам’ятних дат на останній місяць зими

У лютому ми відзначатимемо важливі державні та міжнародні свята, а також дні пам’ятних подій. Крім того, частина церков України з 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський церковний календар, через що змінилися деякі дати значущих релігійних свят.
Релігійні свята: що змінилося в календарі
Стрітення Господнє перенесено на 2 лютого за новоюліанським календарем. Раніше, за юліанським, його відзначали 15 лютого.
Важливо пам’ятати, що у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новий календар. Тому в деяких храмах свята можуть відзначатися за старим — юліанським календарем.
Дивіться також повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями
Не релігійні свята та пам’ятні дати
В останній місяць зими в Україні відзначатимуть такі державні, професійні та міжнародні свята, а також пам’ятні дати:
- 02 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь.
- 04 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку.
- 06 лютого — День безпеки в Інтернеті, Міжнародний день бармена.
- 09 лютого — Міжнародний день стоматолога.
- 10 лютого — Китайський Новий рік.
- 11 лютого — День хворого.
- 13 лютого — Всесвітній День радіо.
- 14 лютого — День закоханих, День комп’ютерника.
- 15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак.
- 16 лютого — День єднання України.
- 19 лютого — День Державного герба України.
- 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови.
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
- 24 лютого — початок повномасштабної війни росії проти України.
- 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ.
26 лютого — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.