День Соборности: сегодня 105 лет со дня провозглашения Великого Воссоединения

Великая Злука – именно так называлось торжественное объявление 22 января 1919 г. на Софийской площади в Киеве универсала об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину, День соборности Украины.

В тексте универсала написано:

Отныне на всех украинских землях, разделенных веками, Галиции, Буковине, Закарпатской Руси и Приднепровье будет единственная большая Украина. Мечты, ради введения которых лучшие сыновья Украины боролись и умирали, стали реальностью.

Официальным праздником в Украине День Соборности стал с 1999 года.

История Дня Соборности

В ноябре 19017 года была провозглашена Украинская Народная Республика. В ее состав вошло 9 распавшихся украинских губерний российской империи. В октябре 1918 г. во Львове представители западноукраинских политических партий провозгласили образование Западноукраинской Народной Республики после распада Австро-Венгрии.

С этого времени между правительствами УНР и ЗУНР велись переговоры по воплощению идеи соборности. 1 декабря 1918 г. в Фастове был подписан «Предвступительный договор» об объединении УНР и ЗУНР, в котором было заявлено о непреклонном намерении в кратчайшие сроки создать единое государство.

21 января 1919 г. в Хусте Всенародное собрание приняло решение присоединить к Украинской Народной Республике Закарпатье. На следующий день, 22 января 1919, в Киеве провозгласили объединение. Этот день совпал с первой годовщиной провозглашения четвертого универсала о полной независимости Украины.

Веками разорванный украинский народ объединился на своей земле в едином Украинском государстве — Приднепровье вышло из Российской, а Западная Украина — из Австро-Венгерской империи.

Также в столице Украины в этот день проходит ежегодная акция – Живая цепь Соборности. Участники акции символически объединяют берега Днепра «живой цепью» на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

Самая масштабная живая цепь была в 1990 году — еще при власти СССР. В воскресенье, 21 января 1990 года, когда около трех миллионов человек взялись за руки, соединив Ивано-Франковск (через Львов) и Киев в день 71-летия Соединения УНР и ЗУНР. Эта живая цепь была одной из самых масштабных в мировой истории и стала еще одним шагом к обретению независимости Украины.

Акция «живая цепь» Ивано-Франковск — Киев была организована Народным Рухом Украины. В ней приняло участие по официальным данным компартии около 450 тысяч человек, а по неофициальным — от 1 до 5 миллионов.

День Соборности в современной Украине

Российская федерация напала на нашу страну в 2022 году и не оставляет желания захватить Украину и уничтожить все украинское, как делала это более 400 лет.

И чтобы победить врага, который более мощный и масштабный в военных ресурсах, украинцы должны быть едины как никогда. Ибо на кону стоит право на жизнь.

Поэтому сегодня украинцы снова борются за свое право жить на собственной земле. Сегодня снова лучшие гибнут за независимость и свободу родной страны.

И живая цепь сегодня выглядит несколько иначе – на фронте наши воины стоят плечом к плечу, чтобы остановить вражеское нашествие. А в тылу волонтеры делают невероятное, объединяя миллионы украинцев и обрабатывая тысячи запросов от военных, чтобы наша страна снова смогла устоять против врага.

Со 105-летием Дня Соборности украинцев поздравил президент Владимир Зеленский:

Слова «я – украинец» имеют особое значение. Сегодня они исполнены мужества, гордости и несокрушимости нашего народа. Болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти. Все преодолеть. Все пережить. Зная и помня, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные украинцы могут быть сильными.