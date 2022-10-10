В Одессе на Фонтане возведут Кафедральный собор ПЦУ: как он будет выглядеть

Одессу посетил митрополит Православной церкви Украины Епифаний. Во время его визита был презентован проект постройки внушительного собора. Его уже одобрили областные власти.

Кафедральный собор Одесской епархии Православной церкви Украины планируют построить на углу Фонтанской дороги и проспекта Гагарина, в сквере Космонавтов.

Сейчас на этом месте расположен Свято-Троицкий храм ПЦУ. Кафедральный собор Одесской епархии Православной церкви Украины будет построен на месте

Если судить по представленным эскизам, кафедральный собор Одесской епархии ВЦУ будет достаточно внушительным по размерам, а перед ним появится площадь. Когда именно начнется строительство, пока неизвестно.

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