В храме под Черноморском, перешедшем в ПЦУ, состоялось первое богослужение на украинском языке (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 28 января 2024 года, в храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Александровка города Черноморска Одесской области, который на прошедшей неделе вместе с настоятелем и прихожанами перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), состоялось торжественное богослужение, которое впервые в этом храме прошло на украинском языке.
Как рассказали в Одесской епархии ПЦУ, сегодняшнее воскресное богослужение – Божественную Литургию св. Иоанна Златоустого – совершил архиепископ Одесский и Балтский Афанасий по приглашению настоятеля храма протоиерея Михаила Харабары.
Управляющему епархии сослужили члены епархиального совета, священники Беляевского благочиния Одесского района и капелланы.
«После Божественной литургии Владыка Афанасий произнес проповедь на тему евангельского чтения, где отметил необходимость всегда и за все благодарить Бога.
Архипастырь также поздравил общину Свято-Успенского прихода в лоне Православной Церкви Украины. В свою очередь настоятель прихода отец Михаил Харабара поблагодарил Архиерея за праздничное Богослужение и попросил святительских молитв за прихожан храма и жителей поселка Александровка.
Завершилось богослужение уставным многолетием»,
– рассказали в епархии ПЦУ.
На богослужении побывал и корреспондент «Одесской жизни»:
Напомним, 23 января 2024 года, архиепископ Одесский и Балтский Афанасий принял настоятеля и уполномоченных прихожан Свято-Успенского прихода поселка Александровка Черноморской громады, которые заявили о своем желании выйти из состава московского патриархата и перейти в Поместную Православную Церковь Украины.
«На общем собрании религиозная община Свято-Успенского прихода поселка Александровка г. Черноморска приняла решение о выходе из московского патриархата вместе с настоятелем протоиереем Михаилом Харабарой, который 32 года возглавляет данный приход, и последовала Томосу об автокефалии и вошла в Поместную Православную Церковь Украины»,
– написал по этому поводу у себя в Facebook спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.
«Поздравляем общину поселка Александровки с правильным выбором и ждем в нашей Украинской семье и другие общины»,
– добавил депутат Черноморского горсовета Петр Канарьян.
Также он опубликовал видео с сегодняшнего богослужения:
Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.
Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.
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