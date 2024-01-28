В храме под Черноморском, перешедшем в ПЦУ, состоялось первое богослужение на украинском языке (фоторепортаж)

Как рассказали в Одесской епархии ПЦУ, сегодняшнее воскресное богослужение – Божественную Литургию св. Иоанна Златоустого – совершил архиепископ Одесский и Балтский Афанасий по приглашению настоятеля храма протоиерея Михаила Харабары.

Управляющему епархии сослужили члены епархиального совета, священники Беляевского благочиния Одесского района и капелланы.

«После Божественной литургии Владыка Афанасий произнес проповедь на тему евангельского чтения, где отметил необходимость всегда и за все благодарить Бога.

Архипастырь также поздравил общину Свято-Успенского прихода в лоне Православной Церкви Украины. В свою очередь настоятель прихода отец Михаил Харабара поблагодарил Архиерея за праздничное Богослужение и попросил святительских молитв за прихожан храма и жителей поселка Александровка.

Завершилось богослужение уставным многолетием»,

– рассказали в епархии ПЦУ.

На богослужении побывал и корреспондент «Одесской жизни»:

Напомним, 23 января 2024 года, архиепископ Одесский и Балтский Афанасий принял настоятеля и уполномоченных прихожан Свято-Успенского прихода поселка Александровка Черноморской громады, которые заявили о своем желании выйти из состава московского патриархата и перейти в Поместную Православную Церковь Украины.

«На общем собрании религиозная община Свято-Успенского прихода поселка Александровка г. Черноморска приняла решение о выходе из московского патриархата вместе с настоятелем протоиереем Михаилом Харабарой, который 32 года возглавляет данный приход, и последовала Томосу об автокефалии и вошла в Поместную Православную Церковь Украины»,

– написал по этому поводу у себя в Facebook спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Поздравляем общину поселка Александровки с правильным выбором и ждем в нашей Украинской семье и другие общины»,

– добавил депутат Черноморского горсовета Петр Канарьян.

Также он опубликовал видео с сегодняшнего богослужения:

Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.

Опубликовано Петро Канар’яном Воскресенье, 28 января 2024 г.

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