Чотири одеські пологові будинки втратять самостійність: їх приєднають до лікарень

В Одесі продовжується медична реформа. Чотири пологові будинки – №1, 2, 4 та 7 приєднають до міських лікарень. У мерії запевняють, що це дозволить придбати нове обладнання.

Пологові будинки в Одесі приєднають до лікарень

В Одесі чотири міські пологові будинки приєднають до трьох муніципальних лікарень. Це дозволить вважати ці медичні заклади спроможними згідно з вимогами Служби здоров’я та отримати сучасне медичне обладнання з державного бюджету.

Про це йдеться у проектах рішень на майбутню сесію Одеської міськради та в пояснювальній записці до них.

За планами міської влади:

Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Пологовий будинок №2» та КНП «Пологовий будинок №4» планують ліквідувати шляхом приєднання їх до КНП «Міська клінічна лікарня №1»;

Пологовий будинок № 1 приєднають до Міської клінічної лікарні № 11;

Пологовий будинок № 7 – до Міської клінічної лікарні № 10.

Вже призначено відповідні комісії з реорганізації цих підприємств.

У поясненні в.о. директора департаменту охорони здоров’я Левона Нікогосяна сказано, що це робиться для «формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я та забезпечення їх відповідності встановленим вимогам щодо наявності мінімальних (базових) напрямків медичного обслуговування населення».

Навіщо приєднувати пологові будинки до лікарень

Лікарні, включені в спроможну мережу, отримають за рахунок коштів держбюджету сучасне медичне обладнання, що дозволить модернізувати та осучаснити заклади охорони здоров’я у госпітальному кластері.

26 червня цього року Міністерство охорони здоров’я України погодило пропозиції Одеської обласної державної адміністрації щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я Одеси.

У спроможну мережу кластерних закладів охорони здоров’я міста включено:

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №1» Одеської міської ради;

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №10» Одеської міської ради;

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №11» Одеської міської ради;

Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня №3» Одеської міської ради.

Але зараз ці медустанови не відповідають встановленим вимогам, оскільки не мають у своєму складі акушерсько-гінекологічного підрозділу (крім дитячого). Тому було вирішено приєднати до них пологові будинки.

Левон Нікогосян у своєму листі зазначив, що така реорганізація не несе ризиків.

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