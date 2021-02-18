Известный советский актер Андрей Мягков, снявшийся в ряде ставших культовыми фильмах, умер на 83 году жизни.

Об этом сообщила пресс-атташе Московского художественного театра имени Чехова, пишет российское агентство “Интерфакс”.

“Андрея Васильевича не стало”, – сказала собеседница агентства, но отметила, что причина смерти неизвестная.

Он снялся в десятках кинофильмов и сыграл десятки ролей в театрах.

Широкую известность мягкову принесли роли Жени Лукашина в “Иронии судьбы, или С лёгким паром!”, Анатолия Новосельцева в “Служебном романе”, Семена Хвостова в “Гараже” и Юлия Карандышева в “Жестоком романсе”.

Снимался Мягков и в фильмах Одесской киностудии. Это фильм “Отуск, который не состоялся” (1976 год, роль детского хирурга Юрия Андревича) и детская комедия “4:0 в пользу Танечки” (1982 год, роль директора школы).

18 февраля также стало известно, что от коронавируса умер известный одесский ресторатор.