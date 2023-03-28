В Одессе могут обрываться провода: как правильно вести себя, оказавшись рядом?

Сегодня, 28 марта, на Одессу обрушилась непогода. Даже штормовое предупреждение объявили. В мэрии, как обычно, предупреждают: воздержитесь от поездок по городу, осторожно передвигайтесь под деревьями и линиями электропередачи… А вот журналист из Херсона Валерий Боянжу подготовил для одесситов свой «лайфхак», точнее, полезный совет. Который сегодня, как никогда, «в тему».

Не стану употреблять вошедшее сейчас в моду словечко «лайфхак», а просто скажу, что хочу дать читателям в высшей степени полезный совет (именно так и переводится life hack с английского). Итак, поговорим о… погоде. Она в Одессе, судя по очередному штормовому предупреждению, обещает «жесть» – ветер большой силы. И, соответственно, нам напоминают: будьте осторожны, возможен обрыв проводов! Понятно, что речь идет о проводах воздушных ЛЭП – линий электропередачи. Провода эти, уж простите за «масло масляное», проводят ток высокого напряжения – обычно от 6000 Вольт и выше. Смертельно опасны при касании эти провода для человека! В случае обрыва провода, на подстанции ДОЛЖНА срабатывать автоматика и отключать (обесточивать) лежащий на земле провод. Здесь ключевое слово «должна», но автоматика – чего греха таить? – иногда подводит. Помните, еще Владимир Высоцкий пел: «Что, реле там с ячейкой шалят?» И тогда лежащий на земле провод становится потенциальным убийцей. Причем даже если не наступить на него, а лишь проходить невдалеке. Потому что начинает действовать такой фактор, как РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ НОГАМИ. Акцентирую – между ногами человека. Все мы не раз видели, подняв взгляд в небо, как на проводах высоковольтной ЛЭП преспокойно сидят ласточки и всякие другие птички-синички и в ус не дуют. Им-то что, у них шажок – всего-ничего. А человек возле лежащего на земле провода под напряжением шагать – «не моги»! Упрощенно говоря, напряжение от провода и далее «растекается», уменьшаясь понемногу. Здесь – такое, через человеческий почти метровый шаг – уже другое. Вот эта разница между «такое» и «уже другое» и является убийственной. Это и есть разность потенциалов между ногами.

Вот лишь два из многих трагических случаев. 5 июня 2014 года на Днепропетровщине оставшийся под напряжением оборванный провод ЛЭП убил 18-летнего парня. 13 октября 2016 года многие СМИ сообщили, что на Одессу обрушился шторм, рухнувшие деревья убили 2 людей. И оборвав провода ЛЭП – еще одного, 11-летнего мальчонку, подошедшего к смертельно опасному проводу.

Так вот, если вдруг, идя «на автомате» по улице, вы замечаете, что находитесь вблизи лежащего на земле провода, который свисает с опоры ЛЭП, то вот вам добрый совет: СКАЧИТЕ ОТТУДА НА ОДНОЙ НОГЕ! Вот и не будет никакой разности потенциалов. И плюньте слюной на то, что кто-то, глядя на вас со стороны, решит, что вы «двинулись мозгами». Кстати, отпрыгиванию на одной ноге есть великолепная альтернатива – еще более экстравагантный, но не менее надежный способ спасения жизни. От опасного места можно откатиться в позе эмбриона, т.е. поджав ноги и не раздвигая ни их, ни руки.

В завершение скажу, что вышеизложенное – не плод больного воображения, этому нас учили в Одесском электротехническом институте связи. Ну и, конечно, пожелаю читателям, чтобы эти знания не пригодились им на практике.

Читайте также: Утром 28 марта часть Одессы осталась без света – что сообщают в ДТЭК?