Погода в Одессе 4 февраля: ждать ли морозов в субботу

Погода в Одессе: какой будет пятница 3 февраля По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Местами на дорогах сохраняется гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: потеплеет ли 2 февраля? Завтра, в четверг, 2 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области местами сохранится гололед и гололедица, хотя температура днем поднимется от плюсовой отметки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ