Погода в Одессе 4 февраля: ждать ли морозов в субботу

Завтра, в субботу, 4 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами гололедица, возможен снег. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 4 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренные осадки. Ночью и утром гололедица.
Ветер западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 4 февраля
В Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.