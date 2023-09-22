Хвороба Альцгеймера: як попередити та чим допомогти рідним?

Щороку 21 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Альцгеймера. Сьогодні ефективного лікування цього захворювання немає. А ось знизити ймовірність його розвитку, відстрочити чи уповільнити процес впливу хвороби на головний мозок можливо.

Більше рухаємось та тренуємо пам’ять

Хвороба Альцгеймера — захворювання, при якому мозок поступово втрачає свої функції через загибель клітин та порушення нейронних зв’язків. Людина починає відчувати проблеми з пам’яттю, мисленням та поведінкою, у результаті відбувається розпад особистості.

— Основними факторами ризику розвитку альцгеймерівської деменції вважаються літній вік (старше 65 років), спадковість, травми голови, гіпертонія та цукровий діабет другого типу, — розповідає лікар-невролог вищої категорії Оксана Щитник. — Крім того, хвороба Альцгеймера частіше діагностується у жінок, ніж у чоловіків. Але є заходи, які дозволяють запобігти хворобі або уповільнити розвиток деменції на початковій стадії.

Доведено, що хвороба Альцгеймера безпосередньо пов’язана з рівнем інтелекту: що він вищий, то рідше проявляється захворювання. Тому заведіть звички для мозку стимулювати розумову діяльність: більше читайте, вивчайте іноземні мови, розгадуйте кросворди та грайте у шахи. Крім того, займіться хобі, яке допомагає розвивати увагу і дрібну моторику, наприклад, в’язанням, вишивкою або укладанням пазлів.

Також зниженню ризику розвитку хвороби Альцгеймера сприяє здоровий спосіб життя:

спати потрібно не менше семи годин;

будьте фізично активні (підійдуть йога , танці, лікувальна фізкультура, заняття на тренажерах, плавання, велопрогулянки, біг підтюпцем);

стежте за вагою, рівнем глюкози та холестерину в крові, регулярно проходьте медогляд;

правильно харчуйтеся (їжте більше морської риби, цілісних злаків, бобових, овочів, фруктів, ягід, листової зелені, горіхів);

попри обставини, намагайтеся зберігати позитивний настрій, не піддавайтеся стресам та зневірі;

освойте ази йоги та медитації, навчитеся повноцінно розслаблятися;

регулярно приймайте полівітамінні комплекси, до складу яких повинні входити вітаміни групи В, а також А, Е, К та РР.

Що робити, якщо рідна людина має деменцію?

Важливо знати, як поводитися, якщо у когось із близьких діагностована деменція:

залишайте речі першої потреби (ключи, телефон, гроші) на тому самому місці;

сніданок, обід, вечеря, гігієнічні процедури – все має виконуватися одночасно;

хворому важливо почуватися максимально незалежним, тому складіть разом із ним список нескладних щоденних справ (помити посуд, прибрати ліжко тощо.);

намагайтеся не конфліктувати з хворим, не звертати увагу на заборони і поясніть людині, що їй дозволено робити;

щодня гуляйте з хворим на свіжому повітрі;

налаштуйте на телефоні людини з деменцією функцію відстеження розташування;

підтримуйте позитивну та теплу атмосферу в сім’ї.

Ірина КАДЧЕНКО

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