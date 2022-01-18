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Вопрос – ответ: какие льготы есть у чернобыльцев в 2022 году?

Вопрос – ответ: какие льготы есть у чернобыльцев в 2022 году?

«Одесская жизнь» разбиралась, какие льготы предусмотрены с начала 2022 года для ликвидаторов техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В свое время я участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Льготы, которые были поначалу прописаны в законе о защите чернобыльцев, изменились. Прошу опубликовать перечень льгот, которые положены по закону всем категориям пострадавших. Степан Васильков, Львовская обл.»

Рецепты

На сегодняшний день в Законе Украины № 796-XII от 28 февраля 1991 года «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (в редакции от 1.01.2022 г.) четко прописаны льготы для чернобыльцев трех категорий.

  • К категории 1 относятся лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и потерпевших вследствие аварии на ЧАЭС.
  • Категория 2 — это ликвидаторы, люди, эвакуированные из зоны отчуждения, и те, кто проживал в зоне обязательного отселения.
  • Категория 3 — ликвидаторы, а также — потерпевшие, которые постоянно проживают(ли) или работают(ли) в зоне усиленного радиоэкологического контроля. Самые обширные социальные гарантии — у представителей категории 1. Часть из них уже утратила свою актуальность, к примеру — внеочередное вступление в жилищные кооперативы и тому подобное, поэтому сосредоточимся на реальных положениях закона.

Справка «Одесской жизни»

До принятия Закона «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» №76-VIII в декабре 2014 года льготами пользовались и чернобыльцы категории 4. Например, ранее они, как и другие категории пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, имели право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей, бесплатное зубопротезирование, получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты. В современной редакции Закона № 796-XII даже не существует статьи «Компенсации и льготы гражданам, отнесенным к категории 4».

Льготы и социальные гарантии для чернобыльцев

чернобыльцы льготы

Кому дают льготный автомобиль?

Статья 20 Закона № 796-XII предусматривает предоставление автомобилей для чернобыльцев категории 1, в частности:

  • внеочередное бесплатное — для лиц с инвалидностью I группы независимо от наличия медицинских показаний и для лиц с инвалидностью II группы при наличии медицинских показаний, но при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством;
  • внеочередное льготное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью II группы при наличии медицинских показаний и противопоказаний к управлению с правом передачи управления автомобилем члену семьи. Бесплатно или на льготных условиях лица с инвалидностью II группы имеют право на обеспечение автомобилем и при отсутствии медицинских показаний;
  • на льготных условиях в порядке общей очереди имеют право на обеспечение автомобилем лица с инвалидностью III группы при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, какие льготы действуют в Украине для военнослужащих.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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