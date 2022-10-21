Какие есть льготы для лиц с инвалидностью?

Чаще всего людей интересуют льготы на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов. Читайте в публикации «Одесской Жизни», какие существуют льготы для этой категории лиц.

«Недавно мне установили группу инвалидности. Прошу написать в газете — какие льготы положены людям с инвалидностью по общему заболеванию».

Роман Мельник, г. Тернополь

Льготы лицам с инвалидностью общего заболевания предоставляются согласно Закону «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» №875-XII от 21 марта 1991 года. Их объем зависит от группы инвалидности (см. таблицу).

Чаще всего наших читателей интересует: есть ли льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг? Сразу уточним, что в законе такая возможность не предусмотрена. Поэтому единственный вариант — при необходимости обращаться за субсидией.

Льготы и социальные гарантии для лиц с инвалидностью

Примечание. Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси), а также 50-процентная скидка на проезд всеми указанными видами транспорта в период с 1 октября по 15 мая распространяется на того, кто сопровождает (не более одного) человека с инвалидностью 1-й группы.

Ольга НОВИКОВА