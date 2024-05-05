Новости Одессы и Одесской области

На Деволановском спуске исчезли «живописные» руины (фото)

На Деволановском спуске исчезли «живописные» руины (фото)

А вот вам и новость: на Деволановском спуске (напомню, он все еще называется в народе «канавой») исчезли «живописные руины». Вместо них – камни… Таки дождались: бывшие дома, на которые было жутко смотреть, уже не «украшают» исторический спуск.

Нет, далеко не все еще исчезло, но тех домов, которые время от времени разваливались и становились (до полномасштабной войны, конечно) все еще страшнее и опаснее, уже нет.

Деволановский спуск, руины

Деволановский спуск в мае 2022 года

В январе этого года мы побывали на Деволановском спуске. Ремонт продолжался, страшные «арт-объекты» еще были на своем месте. Теперь исчезли. Хотя и не все…

Деволановский спуск в мае 2025 года

Напомним, наличие этих руин в свое время даже мешало начать долгожданный ремонт на Деволановском спуске.

Деволановский спуск сейчас красуется новой брусчаткой, сюда водят экскурсии…

Одесский Деволановский спуск, май 2024

Что же касается ремонта нашей Канавы, то он продолжается.

А как все это выглядит сейчас (было-стало) на месте, которое недавно выглядело ужасающе – смотрите на наших фото.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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