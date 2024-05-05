На Деволановском спуске исчезли «живописные» руины (фото)

А вот вам и новость: на Деволановском спуске (напомню, он все еще называется в народе «канавой») исчезли «живописные руины». Вместо них – камни… Таки дождались: бывшие дома, на которые было жутко смотреть, уже не «украшают» исторический спуск.
Нет, далеко не все еще исчезло, но тех домов, которые время от времени разваливались и становились (до полномасштабной войны, конечно) все еще страшнее и опаснее, уже нет.
В январе этого года мы побывали на Деволановском спуске. Ремонт продолжался, страшные «арт-объекты» еще были на своем месте. Теперь исчезли. Хотя и не все…
Напомним, наличие этих руин в свое время даже мешало начать долгожданный ремонт на Деволановском спуске.
Деволановский спуск сейчас красуется новой брусчаткой, сюда водят экскурсии…
Что же касается ремонта нашей Канавы, то он продолжается.
А как все это выглядит сейчас (было-стало) на месте, которое недавно выглядело ужасающе – смотрите на наших фото.
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