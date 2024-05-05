На Деволановском спуске исчезли «живописные» руины (фото)

Нет, далеко не все еще исчезло, но тех домов, которые время от времени разваливались и становились (до полномасштабной войны, конечно) все еще страшнее и опаснее, уже нет.

В январе этого года мы побывали на Деволановском спуске. Ремонт продолжался, страшные «арт-объекты» еще были на своем месте. Теперь исчезли. Хотя и не все…

Напомним, наличие этих руин в свое время даже мешало начать долгожданный ремонт на Деволановском спуске.

Деволановский спуск сейчас красуется новой брусчаткой, сюда водят экскурсии…

Что же касается ремонта нашей Канавы, то он продолжается.

А как все это выглядит сейчас (было-стало) на месте, которое недавно выглядело ужасающе – смотрите на наших фото.

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