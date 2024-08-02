Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим»

Очень быстро лето проходит

Пожилая пара:

– О, уже август!.. Тебе не кажется, что в этом году лето проходит как-то очень поспешно?

– Ты такое говоришь каждый год. Мы пришли на Привоз обсудить это?.. Что там у нас на очереди? Брынза, кажется…

Покупатель недовольно:

– Почему у вас рядом с персиками ценника нет?

– А вы тот персик сначала попробуйте, потом поговорим.

– Да о чем говорить? Сколько персики стоят?

– Нет, вы все-таки попробуйте!..

Покупатель сердито уходит. Не понял рекламный ход… А ценника нет, потому что продавец уверен: если его персик попробуют, то сразу возьмут эту вкуснятину по любой цене…

Рядом с лотком с фруктами:

– Вы все фрукты уже прощупали!.. Ну сколько же можно?! Так приходят и щупают, как руки сюда пришли помыть!

– Не мою руки в ваших сливах-абрикосах. Вообще, как это можно мыть руки в фруктах?! Да, щупаю и буду щупать. Мне абы шо покупать не надо!..

Ну а что там с ценами на Привозе в начале августа?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 15-20 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 20-70 грн;

свекла – 20-35 грн;

кабачки – 20-30 грн;

огурцы – 30-60 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 25-50 грн;

капуста – 10-25 грн;

чеснок – 100-120 грн;

морковь – 20-35 грн;

кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 40-60 грн;

апельсины – 50-70 грн;

малина – 70-90 грн;

персики — 30-50 грн;

сливы – 20-35 грн;

абрикосы – 30-60 грн;

арбузы – 10-20 грн;

дыни – 20-50 грн;

виноград — 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 60-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 150-180 грн;

шея – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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