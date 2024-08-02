Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим»

Привоз в самом начале августа: снова жара (без температурных рекордов), людей, как всегда, много. Сегодня показалось, что все очень спешат.
Очень быстро лето проходит
Пожилая пара:
– О, уже август!.. Тебе не кажется, что в этом году лето проходит как-то очень поспешно?
– Ты такое говоришь каждый год. Мы пришли на Привоз обсудить это?.. Что там у нас на очереди? Брынза, кажется…
Покупатель недовольно:
– Почему у вас рядом с персиками ценника нет?
– А вы тот персик сначала попробуйте, потом поговорим.
– Да о чем говорить? Сколько персики стоят?
– Нет, вы все-таки попробуйте!..
Покупатель сердито уходит. Не понял рекламный ход… А ценника нет, потому что продавец уверен: если его персик попробуют, то сразу возьмут эту вкуснятину по любой цене…
Рядом с лотком с фруктами:
– Вы все фрукты уже прощупали!.. Ну сколько же можно?! Так приходят и щупают, как руки сюда пришли помыть!
– Не мою руки в ваших сливах-абрикосах. Вообще, как это можно мыть руки в фруктах?! Да, щупаю и буду щупать. Мне абы шо покупать не надо!..
Ну а что там с ценами на Привозе в начале августа?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 15-20 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 20-70 грн;
- свекла – 20-35 грн;
- кабачки – 20-30 грн;
- огурцы – 30-60 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 25-50 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- чеснок – 100-120 грн;
- морковь – 20-35 грн;
- кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 15-30 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 40-60 грн;
- апельсины – 50-70 грн;
- малина – 70-90 грн;
- персики — 30-50 грн;
- сливы – 20-35 грн;
- абрикосы – 30-60 грн;
- арбузы – 10-20 грн;
- дыни – 20-50 грн;
- виноград — 40-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 60-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 150-180 грн;
- шея – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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