Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим»

Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим»

Привоз в самом начале августа: снова жара (без температурных рекордов), людей, как всегда, много. Сегодня показалось, что все очень спешат.

Очень быстро лето проходит

На Привозе в Одессе в августе

Пожилая пара:

– О, уже август!.. Тебе не кажется, что в этом году лето проходит как-то очень поспешно?

– Ты такое говоришь каждый год. Мы пришли на Привоз обсудить это?.. Что там у нас на очереди? Брынза, кажется…

Покупатель недовольно:

– Почему у вас рядом с персиками ценника нет?

– А вы тот персик сначала попробуйте, потом поговорим.

– Да о чем говорить? Сколько персики стоят?

– Нет, вы все-таки попробуйте!..

Покупатель сердито уходит. Не понял рекламный ход… А ценника нет, потому что продавец уверен: если его персик попробуют, то сразу возьмут эту вкуснятину по любой цене…

Фрукты на Привозе в августе

Рядом с лотком с фруктами:

– Вы все фрукты уже прощупали!.. Ну сколько же можно?! Так приходят и щупают, как руки сюда пришли помыть!

– Не мою руки в ваших сливах-абрикосах. Вообще, как это можно мыть руки в фруктах?! Да, щупаю и буду щупать. Мне абы шо покупать не надо!..

Ну а что там с ценами на Привозе в начале августа?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе в августе

  • картофель – 15-20 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 20-70 грн;
  • свекла – 20-35 грн;
  • кабачки – 20-30 грн;
  • огурцы – 30-60 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 25-50 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • чеснок – 100-120 грн;
  • морковь – 20-35 грн;
  • кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Овощи на Привозе в августе

На Привозе в августе: овощи

Привоз: овощи и фрукты

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

На одесском Привозе: персики и арбузы

  • яблоки – 15-30 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 40-60 грн;
  • апельсины – 50-70 грн;
  • малина – 70-90 грн;
  • персики — 30-50 грн;
  • сливы – 20-35 грн;
  • абрикосы – 30-60 грн;
  • арбузы – 10-20 грн;
  • дыни – 20-50 грн;
  • виноград — 40-80 грн.

Ягоды на Привозе

Арбузы на одесском Привозе

На Привозе: арбузы и дыни

Виноград на одесском Привозе

Кавун на Привозе

На Привозе: цены на виноград

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 60-100 грн.

На Привозе: цены на яйца

Творог и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Говядина на Привозе

Сало на Привозе

Одесский Привоз: в мясном корпусе

Свинина

  • задняя часть – 150-180 грн;
  • шея – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: рыбные ряды

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 26 июля: сухой картофель, бриллиантовый виноград.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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