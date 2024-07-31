«Дышим? Уже счастье!»: последний день июля в Одессе (фоторепортаж)

Все обычным кажется. А еще, как обычно в дни без «прилетов», опять-таки кажется, что нет войны.

Дети в парках и скверах, много людей на центральной улице, даже небольшая очередь за мороженым… И эти экскурсионные авто, на которых приглашают проехаться по городу, посетить одесские дворики, прослушать истории — таинственные, необычные, а иногда и невероятные, с байками «за Одессу»…

Две пожилые женщины на скамейке… Слышу о том же:

– Вот так смотришь на людей, на этот фонтан, на столики уличных кафе – и думаешь: неужели война?.. А ведь она всюду, по всей стране… И так долго… И снова становится страшно.

– А я себе так говорю, когда «накрывает»: «Дышим? Уже счастье!». И ты так говори.

И снова раздается в беседе о «надо держаться», «свет в последние дни не выключают», «цены растут», «вчера на Софиевский такой страшный пожар произошел. Бедные люди…».

Еще слышу о «напавших на нас тварях». О «вечно болезненном для Одессы вопросе», связанным с «переименованием и памятниками» тоже услышала небольшой спор на другой скамейке. Раздается: «Жванецкий-Пушкин-Ройтбурд» с этими вечными нашими «я – за, а я – против». Люди – «в курсе». Уже хорошо…

А природа напоминает, что и во время войны, жары или дождя время торопится себе, и первые признаки, тонкие «намеки» на осень уже ощущаются, если присмотреться…

А еще бросаются в глаза какие-то новые «арт-объекты»: то ангел-хранитель, что установлен рядом с цветами, то клумба, украшенная какими-то необычными камнями…

Держимся! И не забываем: «Дышим? Уже счастье!»…

Фото автора