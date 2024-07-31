«Дышим? Уже счастье!»: последний день июля в Одессе (фоторепортаж)

«Дышим? Уже счастье!»: последний день июля в Одессе (фоторепортаж)

Время проходит незаметно: вот уже и последний день июля в Одессе… Ветерок, а почти 30 градусов после температурных рекордов кажутся чуть ли не прохладой. Вот и людей стало больше на улицах города. А что там в городе в обычный день, когда июль вот-вот перейдет в август?

Все обычным кажется. А еще, как обычно в дни без «прилетов», опять-таки кажется, что нет войны.

Дети в парках и скверах, много людей на центральной улице, даже небольшая очередь за мороженым… И эти экскурсионные авто, на которых приглашают проехаться по городу, посетить одесские дворики, прослушать истории — таинственные, необычные, а иногда и невероятные, с байками «за Одессу»…

Центр Одессы 31 июля
Центр Одессы 31 июля, авто
Центр Одессы 31 июля, ангел
Центр Одессы 31 июля, дом
Центр Одессы 31 июля, женщина
Центр Одессы 31 июля, росток
Центр Одессы 31 июля, баки
Центр Одессы 31 июля, дорога
Центр Одессы 31 июля, прогулка
Центр Одессы 31 июля, в Горсаду

Две пожилые женщины на скамейке… Слышу о том же:

– Вот так смотришь на людей, на этот фонтан, на столики уличных кафе – и думаешь: неужели война?.. А ведь она всюду, по всей стране… И так долго… И снова становится страшно.

– А я себе так говорю, когда «накрывает»: «Дышим? Уже счастье!». И ты так говори.

И снова раздается в беседе о «надо держаться», «свет в последние дни не выключают», «цены растут», «вчера на Софиевский такой страшный пожар произошел. Бедные люди…».

Центр Одессы 31 июля, дети
Центр Одессы 31 июля, скамейка
Центр Одессы 31 июля, вода
Центр Одессы в конце июля
Центр Одессы 31 июля 2024
Центр Одессы 31 июля, фонтан
Центр Одессы 31 июля, Горсад
Центр Одессы 31 июля, мороженое
Центр Одессы 31 июля, самокаты
Центр Одессы 31 июля, галерея

Еще слышу о «напавших на нас тварях». О «вечно болезненном для Одессы вопросе», связанным с «переименованием и памятниками» тоже услышала небольшой спор на другой скамейке. Раздается: «Жванецкий-Пушкин-Ройтбурд» с этими вечными нашими «я – за, а я – против». Люди – «в курсе». Уже хорошо…

А природа напоминает, что и во время войны, жары или дождя время торопится себе, и первые признаки, тонкие «намеки» на осень уже ощущаются, если присмотреться…

А еще бросаются в глаза какие-то новые «арт-объекты»: то ангел-хранитель, что установлен рядом с цветами, то клумба, украшенная какими-то необычными камнями…

Держимся! И не забываем: «Дышим? Уже счастье!»…

Центр Одессы 31 июля, ярмарка
Центр Одессы 31 июля, на Ярмарке
Центр Одессы 31 июля, в арке
Центр Одессы 31 июля, якорь
Одесса летом
Центр Одессы 31 июля, деревце
Одесский котик летом
Одесситки на лавочке
Центр Одессы 31 июля, на скамейке
Центр Одессы 31 июля, коммунальщик

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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