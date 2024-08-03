Арбузный праздник по-одесски: откуда ягодка и сколько стоит? (фото)

Арбузное разнообразие

Хотя Всемирный день арбуза и празднуется в августе, первые (наши, урожая этого года) мы увидели на Привозе еще в конце июня. Они стоили 30 гривен за килограмм. Что сегодня?

Сегодня – настоящее арбузное разнообразие. Ягодка (или совсем не ягодка) продается на рынках, супермаркетах, «подорожных» базарчиках. Иногда даже там, где вы отнюдь не надеялись их встретить. Например, в районе Привоза я увидела арбузы среди продажи цветов…

Цена на любимую многими бахчевую культуру сегодня разная. В супермаркетах она будет колебаться между 14 (с копейками) до почти 40 гривен. А вот на рынках Привоз и Новом цена сегодня такая: от 10 до 15 гривен за килограмм. Это «в среднем».

На Привозе есть такая точка, где вы можете купить арбузы по семь гривен за килограмм. Но ведь не все так просто. За такую цену нужно купить не менее трех арбузов…

Откуда ягодка?

Чаще всего это Одесская область. Измаил, Килия, Татарбунары… Очень часто слышала в ответ (это сегодня), что арбузы из Овидиопольского района. Иногда встречаются арбузы из Николаевской области. Но это уже действительно – редкость.

В одном месте на Привозе меня уверяли, что их арбузы лучшие, потому что они из Херсона. Но другие продавцы говорили, что «это лучшая ложь», которую сегодня можно услышать на знаменитом рынке города.

А вот другой продавец уверял, что арбузы хотя и «родились» в Одесской области, но они выращены из херсонских семян арбуза. Потому и дороже…

Целая наука

Покупать (выбирать) арбузы, как считают одесситы, это целая наука. Надо же выбрать «правильную» ягодку. Где учиться? Да где угодно. Кто-то лезет в интернет, кто-то считает, что знания, которые передала бабушка – самые ценные.

– Арбуз должен быть, прежде всего, сухим. Главное – изучить его хвостик! – передает свои познания на Привозе покупатель.

Продавец знатоку не мешает: хотя ему эти «монологи» немного надоели, но все же реклама…

– Я тоже на хвостик смотрю, – говорит женщина на «лекции» рядом с грудой арбузов.

– А я просто подхожу к продавцу и прошу: «Выберите мне классный арбуз». Я ничего не понимаю в нем. Обычно получаю сладкий, такой, как надо, – говорит другая потенциальная покупательница.

– Я прошу, чтобы разрезали и дали попробовать.

– Сладкий и вкусный – еще не значит, что арбуз безопасен…

– Никогда не покупаю арбузы на рынках! Только в супермаркетах, – считает другая.

За арбузом – в супермаркет

А что же все-таки в супермаркете? А там ягодка стоит чуть дороже. Есть и такие арбузы, которые вообще очень дороги. Почему?

– Все арбузы у нас – из Измаильского района Одесской области, – объясняет мне администратор одного из одесских супермаркетов.

– А цены?

– Цена зависит от качества, конечно. Вот, например, вы смотрите на органические арбузы. Да, они дороже. Но ведь можно купить половину или четверть арбуза… Зато вы точно знаете, что он прошел проверку, что приобретаете действительно качественный товар. Так что не отравитесь никогда!.. Никаких пестицидов-гербицидов. Экологически качественная продукция.

Кстати, как видите, у нас целое разнообразие арбузов. Есть и такие, которые стоят, как на рынках – четырнадцать гривен пятьдесят копеек. Такие тоже можно купить половинками или четвертинками.

Кстати, покупая арбузы в супермаркете, помните, что те же органические и «самые правильные» стоят по-разному. К тому же (сезон в разгаре!) цены на них время от времени снижаются. Вчера еще стоил тридцать гривен за килограмм, а завтра уже его можно будет купить за 18-19 гривен.

Что касается рынков, то вы же сами знаете, что цены там колеблются не ежедневно, а несколько раз на день.

…По дороге домой на одной из «торговых дорожек» продавец арбузов уверял потенциального покупателя, что его арбузы лучшие, потому что «домашние».

Домашние арбузы, органические, рыночные или из супермаркета… Сегодня у них праздник. Так что празднуем вместе!.. Вы же, конечно, любите эту ягодку, которую специалисты, как оказалось, считают отнюдь не ягодкой. Хотя – кто как…

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