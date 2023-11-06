Искалеченная Софиевская: историческая одесская улица после рашистского прилета

Пятого ноября поздним вечером Одессу атаковали ракетами и дронами.

Первая половина дня шестого ноября… Техника, разбитое стекло, воронка возле Художественного музея; на дома страшно смотреть: они без окон, на некоторых старинные двери смотрят на вас своими ранами, трещины…

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Проходят первые роботы по ликвидации последствий. Место, где был прилет… Места рядом… «Волновые» последствия… Все это теперь не участок исторической улицы, а горе, боль, слезы…

— Твари! — только и слышно от прохожих…

Тем временем появляются и появляются новые данные о пострадавших и разрушениях…

Одесса получила новые тяжелые раны… Держимся…