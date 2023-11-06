Искалеченная Софиевская: историческая одесская улица после рашистского прилета

Все перекрыто, ветерок «играется» с ограждающими лентами… Старая одесская Софиевская, отремонтированная, обновленная, что с тобой? Сейчас она искалечена, как это произошло за время войны с другими улицами, зданиями, домами. Потому как был очередной прилет от рашистских «братьев».
Пятого ноября поздним вечером Одессу атаковали ракетами и дронами.
Первая половина дня шестого ноября… Техника, разбитое стекло, воронка возле Художественного музея; на дома страшно смотреть: они без окон, на некоторых старинные двери смотрят на вас своими ранами, трещины…
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Проходят первые роботы по ликвидации последствий. Место, где был прилет… Места рядом… «Волновые» последствия… Все это теперь не участок исторической улицы, а горе, боль, слезы…
— Твари! — только и слышно от прохожих…
Тем временем появляются и появляются новые данные о пострадавших и разрушениях…
Одесса получила новые тяжелые раны… Держимся…