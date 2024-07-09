Старый-старый одесский Уголок на военном положении (фоторепортаж)

Его называют музеем под открытым небом. Находится (вы же знаете) рядом с Тещиным мостом, который, напомним, закрыт: война. В справочниках вы прочтете, что Уголок старой Одессы был создан с целью сохранения и привлечения туристов к культуре города. Его основали в середине 70-х годов.

До сих пор идут споры по поводу его экспонатов. Откуда взялся грифон и известная скульптура? Где «жил» раньше его колодец?.. А еще существует много легенд, связанных и с тем же грифоном, и с мостиком, и со всем остальным, что вы здесь видите. Какой он сегодня?

Сейчас оба яруса Уголка старой Одессы словно притаились: это все жара нещадная. Ведь когда «лечили» наш известный старый Уголок, то были здесь лавки. Кстати, в тени. Потом их не стало. Есть одна, но на самом солнце. Поэтому живущие рядом приходят со своими стульями и отдыхают себе в тенечке.

Не знаю, то ли тишина и жара, то ли времена наши военные, но сейчас известный одесский Уголок выглядит как-то необычно: словно тайна у него какая-то появилась. Вы, наверное, спросите: «Как? Еще одна?».

Ведь известно: этот Уголок – не просто своеобразное украшение города, а еще и целый набор примет: мостик – для влюбленных, они должны перейти его, и тогда их любовь будет «вечной». У грифона (кстати, неоднократно изуродованного) нужно постоять, потом его потереть. Это для того, чтобы деньги вас никогда не покидали. Колодец (цистерна) тоже имеет свои приметы…

А вот сейчас, во время военного положения и июльской жары, кажется, что Уголок старой Одессы не только загадочный, а еще немного печальный…

Да нет, пожалуй, это все война и та самая жара… Посмотрите на этот фонтанчик «под старину»: работает себе, настроение поднимает. Может, и он какое-нибудь ваше желание исполнит.

Надо только сюда прийти или приехать, прикоснуться к этой одесской старине. Пожалуй, лучше вечером, когда хоть чуть-чуть спадет жара…

Фото автора