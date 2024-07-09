Старый-старый одесский Уголок на военном положении (фоторепортаж)

Старый-старый одесский Уголок на военном положении (фоторепортаж)

Уголок старой Одессы… Сейчас, во время войны и июльской жары, он показался незнакомым. Тихим, немного странным и безлюдным… Но живым, немного сказочным и даже с работающим фонтанчиком.

Его называют музеем под открытым небом. Находится (вы же знаете) рядом с Тещиным мостом, который, напомним, закрыт: война. В справочниках вы прочтете, что Уголок старой Одессы был создан с целью сохранения и привлечения туристов к культуре города. Его основали в середине 70-х годов.

До сих пор идут споры по поводу его экспонатов. Откуда взялся грифон и известная скульптура? Где «жил» раньше его колодец?.. А еще существует много легенд, связанных и с тем же грифоном, и с мостиком, и со всем остальным, что вы здесь видите. Какой он сегодня?

Уголок старой Одессы в дни войны
Старый одесский Уголок
Уголок старой Одессы летом
Уголок старой Одессы, фонтан
Фонтан и мостик в Уголке старой Одессы
Уголок старой Одессы, беседка
Уголок старой Одессы, грифон

Сейчас оба яруса Уголка старой Одессы словно притаились: это все жара нещадная. Ведь когда «лечили» наш известный старый Уголок, то были здесь лавки. Кстати, в тени. Потом их не стало. Есть одна, но на самом солнце. Поэтому живущие рядом приходят со своими стульями и отдыхают себе в тенечке.

Не знаю, то ли тишина и жара, то ли времена наши военные, но сейчас известный одесский Уголок выглядит как-то необычно: словно тайна у него какая-то появилась. Вы, наверное, спросите: «Как? Еще одна?».

Уголок старой Одессы, у беседки
Уголок старой Одессы летом
Уголок старой Одессы, мостик и фонтан
Лето в Одессе
Уголок старой Одессы, на мостике
Уголок старой Одессы. у фонтана
Уголок старой Одессы, летняя листва

Ведь известно: этот Уголок – не просто своеобразное украшение города, а еще и целый набор примет: мостик – для влюбленных, они должны перейти его, и тогда их любовь будет «вечной». У грифона (кстати, неоднократно изуродованного) нужно постоять, потом его потереть. Это для того, чтобы деньги вас никогда не покидали. Колодец (цистерна) тоже имеет свои приметы…

А вот сейчас, во время военного положения и июльской жары, кажется, что Уголок старой Одессы не только загадочный, а еще немного печальный…

Да нет, пожалуй, это все война и та самая жара… Посмотрите на этот фонтанчик «под старину»: работает себе, настроение поднимает. Может, и он какое-нибудь ваше желание исполнит.

Уголок старой Одессы, вид на Тещин мост
Уголок старой Одессы, объявление
Уголок старой Одессы, фонарь
Тещин мост из Уголка старой Одессы
Уголок старой Одессы, июль 2024 г.
Уголок старой Одессы, скамейка
Уголок старой Одессы, отдыхающие

Надо только сюда прийти или приехать, прикоснуться к этой одесской старине. Пожалуй, лучше вечером, когда хоть чуть-чуть спадет жара…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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1 Комментарий
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SELENA N
SELENA N
47 минут назад

Непонятна цель закрытия Тёщиного моста, по нему даже машина, а не то, что танк не проедет. Теперь он стоит, скучает, ржавеет !
Ещё в прошлом году в этом милом уголке Одессы проводились экскурсии, хоть и война…

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