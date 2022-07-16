Когда в Одессе открыли парк Шевченко?

13 июля 1935 года парк Шевченко был открыт после реконструкции. Идея разбить на месте бывшей крепости парк появилась еще в 1840-х годах. Осуществлена она не была, однако на месте, где планировали парк, стали просто высаживать деревья, а саму территорию назвали Крепостным садом.

Парк появился только в бытность городским головой Григория Маразли. Он предложил разбить на месте Крепостного сада городской парк и присвоить ему имя императора Александра II. Как раз в это время планировался императорский визит в Одессу, и Маразли надеялся получить разрешение на переименование парка. Такое разрешение, конечно же, было получено.

В сентябре 1875 года император посетил парк, где для него выстроили специальный павильон. Теперь на этом месте стоит Александровская колонна, возведенная в 1891 году. По легенде, Александр даже лично посадил в парке дуб, а сам парк получил название Александровский.

В 1910 году здесь состоялось историческое событие — «Фабрично-заводская, художественно-промышленная и сельскохозяйственная всероссийская выставка». Она проходила под эгидой одесского отделения технического общества и общества сельского хозяйства Южной России, на ней были выставлены многие тысячи экспонатов как со всех концов страны, так и из-за границы.

После революции, 30 апреля 1920 года, парк был переименован в честь Тараса Шевченко. Через несколько лет парк подвергся серьезной реконструкции, был обнесен металлической оградой и разделен на зоны отдыха. Среди них были парковая, театральная, научно-учебная, физкультурная зоны, а также помещения для музейных выставок и аттракционы. Кроме того, на территории парка располагались детский и ясельный сады. В 1936 году на территории парка Шевченко появились стадион ЧМП, летний кинотеатр, ресторан, водная станция, а также Зеленый театр, где выступали Леонид Утесов, Аркадий Райкин, Тарапунька и Штепсель, Михаил Водяной.

Ирина СОРОКИНА

Источники: grad.ua, Википедия