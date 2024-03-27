Парк Победы: после прилета и мартовского ливня (фоторепортаж)

А еще трудно поверить, что вчера совсем рядом был ракетный «прилет»… Хотя немногочисленные люди (будний день), прогуливающиеся здесь, кажется, только об этом и говорят.

Природа просыпается, милостиво позволяет полюбоваться собой. А любоваться уже есть чем: здесь вам и пруд с пернатыми, и ранние цветочки, где-то еще – только почки, где-то – крохотные листочки… И зеленая-зеленая молодая трава. Даже трудно поверить, что здесь, на проспекте Шевченко, напротив парка ужасает здание Дворца спорта и дома без окон.

Простираются аллеи с новыми названиями – аллея пограничников, аллея Сил теробороны… Названия – сугубо нашего времени, как и само название парка – наша вера и надежда.

А еще в парке Победы очень чисто: в наше тяжелое время даже такая «деталь» бросается в глаза. Ведь глаз как-то сам по себе ищет позитив.

А на скамейке женщина громко объясняет кому-то по мобильнику:

– Нет-нет, не волнуйся, я сижу у самого входа в парк… Потому что после вчерашнего боюсь заходить далеко…

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