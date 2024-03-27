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Парк Победы: после прилета и мартовского ливня (фоторепортаж)

Парк Победы: после прилета и мартовского ливня (фоторепортаж)

Парк Победы в конце марта… Вчера ливень (о, если бы только он!), сегодня – солнышко. Ну еще ветерок. Боже, какая тут тишина и покой! Похоже, и войны нет.

А еще трудно поверить, что вчера совсем рядом был ракетный «прилет»… Хотя немногочисленные люди (будний день), прогуливающиеся здесь, кажется, только об этом и говорят.

Природа просыпается, милостиво позволяет полюбоваться собой. А любоваться уже есть чем: здесь вам и пруд с пернатыми, и ранние цветочки, где-то еще – только почки, где-то – крохотные листочки… И зеленая-зеленая молодая трава. Даже трудно поверить, что здесь, на проспекте Шевченко, напротив парка ужасает здание Дворца спорта и дома без окон.

Парк Победы, кормушка
Одесский парк Победы, 26 марта 2024
Парк Победы, аллея
Парк Победы, скамейка
В одесском парке Победы, март 2024
Парк Победы, отдыхающие

Простираются аллеи с новыми названиями – аллея пограничников, аллея Сил теробороны… Названия – сугубо нашего времени, как и само название парка – наша вера и надежда.

А еще в парке Победы очень чисто: в наше тяжелое время даже такая «деталь» бросается в глаза. Ведь глаз как-то сам по себе ищет позитив.

Парк Победы, таблички
Парк Победы, уточки
Парк Победы, домик
Парк Победы весной
Парк Победы, в пруду
Парк Победы, птицы

А на скамейке женщина громко объясняет кому-то по мобильнику:

– Нет-нет, не волнуйся, я сижу у самого входа в парк… Потому что после вчерашнего боюсь заходить далеко…

Парк Победы, Одесса, март 2024
Парк Победы, дерево
В парке Победы, Одесса, 26 марта 2024
Парк Победы, кустарник
Одесский Парк Победы
Парк Победы, аллеи

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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