Июльские одесские улицы во время температурных рекордов (фоторепортаж)

А улицы в центре почти безлюдные. Хотя слышу и другое мнение:

– Ну что делать дома, если там света нет? Вентилятор – и тот без электричества не заработает!

Далее слышу размышления от немногочисленных прохожих о холодильниках, продуктах и так далее. Но это ненадолго. Те, кто решил выйти в такую жару, пытается хоть чему-то порадоваться.

Порадоваться есть чему: нашел скамейку в тени – уже счастье… Но где же ее найдешь?

Вот и видим «картинку»: скамейки стоят себе пустые рядышком под горячим солнышком (скорее адским)…

У фонтана в Городском саду людей тоже мало. Потому что прохлады от него никакой, ну разве что ближе к вечеру, хотя и вечер той прохлады тоже дарит очень мало.

У известного двенадцатого стула на Дерибасовской семейная пара с малышом пытаются сделать фото. Муж даже хотел сесть на стул, сразу понял, что можно и ожог получить.

Даже Дерибасовская почти «пуста», разве что рядом с экскурсионными авто все же можно увидеть небольшую группу людей…

А на клумбах все же красуются (рядом с генераторами) одесские розы. Это же нужно: какая стойкость!

– Хоть бы каплю прохлады! – слышу снова и снова.

– Нам только таких температурных рекордов во время войны не хватало!

– Да выдержим! Все выдержим! – говорит незнакомый оптимист.

Адская жара на одесских улицах. Какой-то бешеный июль. Снова раздается воздушная тревога… Как это все выглядит – смотрите на наших фото.

Жизнь продолжается!..

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