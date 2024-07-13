Июльские одесские улицы во время температурных рекордов (фоторепортаж)

Июльские одесские улицы во время температурных рекордов (фоторепортаж)

Не жизнь – сказка! От воздушной тревоги до воздушной тревоги, под привычное уже пение генераторов проходим по одесским улицам. А температура того воздуха (если это так можно назвать) – под сорок или за сорок. А что же на тех улицах?

А улицы в центре почти безлюдные. Хотя слышу и другое мнение:

– Ну что делать дома, если там света нет? Вентилятор – и тот без электричества не заработает!

Далее слышу размышления от немногочисленных прохожих о холодильниках, продуктах и так далее. Но это ненадолго. Те, кто решил выйти в такую жару, пытается хоть чему-то порадоваться.

Жара в Одессе
Жара в Одессе, роза
Жара в Одессе, июльские розы
Жара в Одессе, июль 2024
Жара в Одессе, цветы
Жара в Одессе, гегнератлор
Жара в Одессе, дети
Жара в Одессе, голубь
Жара в Одессе, дорога

Порадоваться есть чему: нашел скамейку в тени – уже счастье… Но где же ее найдешь?

Вот и видим «картинку»: скамейки стоят себе пустые рядышком под горячим солнышком (скорее адским)…

У фонтана в Городском саду людей тоже мало. Потому что прохлады от него никакой, ну разве что ближе к вечеру, хотя и вечер той прохлады тоже дарит очень мало.

У известного двенадцатого стула на Дерибасовской семейная пара с малышом пытаются сделать фото. Муж даже хотел сесть на стул, сразу понял, что можно и ожог получить.

Даже Дерибасовская почти «пуста», разве что рядом с экскурсионными авто все же можно увидеть небольшую группу людей…

А на клумбах все же красуются (рядом с генераторами) одесские розы. Это же нужно: какая стойкость!

Жара в Одессе, бак
Жара в Одессе, бабушка
Жара в Одессе, в Горсаду
Жара в Одессе, Горсад
Жара в Одессе, фонтан
Горсад в жару
Жара в Одессе, стул
Жара в Одессе, скамейки
Жара в Одессе, Пасхальное дерево

– Хоть бы каплю прохлады! – слышу снова и снова.

– Нам только таких температурных рекордов во время войны не хватало!

– Да выдержим! Все выдержим! – говорит незнакомый оптимист.

Адская жара на одесских улицах. Какой-то бешеный июль. Снова раздается воздушная тревога… Как это все выглядит – смотрите на наших фото.

Жизнь продолжается!..

Жара в Одессе, Утесов
Жара в Одессе, экскурсия
Жара в Одессе, Дерибасовская
Жара в Одессе, кролики
Жара на одесской улице
Жара в Одессе, мотоцикл
Июль в Одессе
Жара в Одессе, у фонтана
Жара в Одессе, загорелый мужик

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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