Цены на Привозе 12 июля: куда подевались клубника с черешней?

Одесский Привоз в июле… О жаре даже нет смысла рассуждать. Потому что, как услышала по дороге, это уже настоящее пекло, а не жара. Где услышала? Догадаться не сложно: у крана. Кран на Привозе не отдыхает ни на минуту. Кто-то пьет, кто-то моет фрукты или «посуду», кто-то руки-ноги… Пекло не пекло, а людей на рынке все равно много.
Поговорим?
– Куда подевались клубника с черешней? – громко интересуется молодая женщина.
– Да не сезон уже на клубнику и черешню, – не менее удивленно отвечает другая женщина.
Доносится еще один вариант:
– Клубнику с черешней уже съели.
– На Привозе никакие сезоны не заканчиваются! Вон там найдете себе клубнику и черешню. Если, конечно, цена вам понравится. Но, думаю, что не понравится, – звучит еще один ответ.
– О, в тех рядах такие цены, что вы обо всем на свете забудете. И пойдете покупать не клубничную экзотику, а то, на что сейчас сезон.
Кто-то «прошелся» по «клубничной» экзотике и еще добавил, что экзотикой можно считать «все, что угодно, потому как кто же вообще может о еде в такую жару думать». Сам, должно быть, пришел туда просто прогуляться и поговорить.
Интересно, что все эти ответы-«монологи» девушка не услышала: она уже была где-то в другом месте на просторном нашем Привозе. Пожалуй, пошла искать «экзотические» в это время клубнику с черешней.
Ну а как там с ценами на адски жарком Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 15-30 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 25-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 15-25 грн;
- огурцы – 25-60 грн;
- сладкий перец – 40-80 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) – 20-25 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 50-70 грн;
- крыжовник – 50-60 грн;
- малина – 80-100 грн;
- персики – 30-70 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 30-50 грн;
- арбузы – 20-30 грн;
- дыни – 40-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 140-250 грн;
- сыр – 70-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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