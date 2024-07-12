Цены на Привозе 12 июля: куда подевались клубника с черешней?

Цены на Привозе 12 июля: куда подевались клубника с черешней?

Одесский Привоз в июле… О жаре даже нет смысла рассуждать. Потому что, как услышала по дороге, это уже настоящее пекло, а не жара. Где услышала? Догадаться не сложно: у крана. Кран на Привозе не отдыхает ни на минуту. Кто-то пьет, кто-то моет фрукты или «посуду», кто-то руки-ноги… Пекло не пекло, а людей на рынке все равно много.

Поговорим?

Покупатели на Привозе

– Куда подевались клубника с черешней? – громко интересуется молодая женщина.

– Да не сезон уже на клубнику и черешню, – не менее удивленно отвечает другая женщина.

Доносится еще один вариант:

– Клубнику с черешней уже съели.

– На Привозе никакие сезоны не заканчиваются! Вон там найдете себе клубнику и черешню. Если, конечно, цена вам понравится. Но, думаю, что не понравится, – звучит еще один ответ.

– О, в тех рядах такие цены, что вы обо всем на свете забудете. И пойдете покупать не клубничную экзотику, а то, на что сейчас сезон.

Кто-то «прошелся» по «клубничной» экзотике и еще добавил, что экзотикой можно считать «все, что угодно, потому как кто же вообще может о еде в такую жару думать». Сам, должно быть, пришел туда просто прогуляться и поговорить.

Интересно, что все эти ответы-«монологи» девушка не услышала: она уже была где-то в другом месте на просторном нашем Привозе. Пожалуй, пошла искать «экзотические» в это время клубнику с черешней.

Лето на Привозе
На одесском Привозе летом
Кран на Привозе
Привоз в июле

Ну а как там с ценами на адски жарком Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 15-30 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 25-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 15-25 грн;
  • огурцы – 25-60 грн;
  • сладкий перец – 40-80 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) – 20-25 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
На Привозе: овощные ряды
Лето на Привозе: овощи
Помидоры на Привозе
На одесском Привозе, июль 2024
Арбузы на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • апельсины – 50-70 грн;
  • крыжовник – 50-60 грн;
  • малина – 80-100 грн;
  • персики – 30-70 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 30-50 грн;
  • арбузы – 20-30 грн;
  • дыни – 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Привоз: цены на яйца

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 140-250 грн;
  • сыр – 70-120 грн.

Привоз: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: рыбные ряды

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на июльском Привозе: сначала вода, потом все остальное.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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