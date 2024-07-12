Цены на Привозе 12 июля: куда подевались клубника с черешней?

Поговорим?

– Куда подевались клубника с черешней? – громко интересуется молодая женщина.

– Да не сезон уже на клубнику и черешню, – не менее удивленно отвечает другая женщина.

Доносится еще один вариант:

– Клубнику с черешней уже съели.

– На Привозе никакие сезоны не заканчиваются! Вон там найдете себе клубнику и черешню. Если, конечно, цена вам понравится. Но, думаю, что не понравится, – звучит еще один ответ.

– О, в тех рядах такие цены, что вы обо всем на свете забудете. И пойдете покупать не клубничную экзотику, а то, на что сейчас сезон.

Кто-то «прошелся» по «клубничной» экзотике и еще добавил, что экзотикой можно считать «все, что угодно, потому как кто же вообще может о еде в такую жару думать». Сам, должно быть, пришел туда просто прогуляться и поговорить.

Интересно, что все эти ответы-«монологи» девушка не услышала: она уже была где-то в другом месте на просторном нашем Привозе. Пожалуй, пошла искать «экзотические» в это время клубнику с черешней.

Ну а как там с ценами на адски жарком Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 15-30 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 25-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 15-25 грн;

огурцы – 25-60 грн;

сладкий перец – 40-80 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 10-25 грн;

чеснок – 130-150 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) – 20-25 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 50-70 грн;

крыжовник – 50-60 грн;

малина – 80-100 грн;

персики – 30-70 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 30-50 грн;

арбузы – 20-30 грн;

дыни – 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 140-250 грн;

сыр – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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