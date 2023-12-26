Анекдот дня: чому не спить дитина Борі

Всім привіт і, можна сказати, зі святом, з новим (якщо можна так сказати) Різдвом! Адже як би там не було, а чим більше свят, тим краще, правда? А для ще більш святкового настрою ось вам трохи одеського гумору.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Ранок добрий, Одесо, і з неділею! Сподіваємося, що ніхто сьогодні не зіпсує нам вихідного дня і без будь-яких форс-мажорів обійдеться. Ну а розпочати день на позитиві вам допоможе наш традиційний одеський анекдот.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, одесити! Усіх із початком передсвяткових вихідних. Новорічні свята на носі, в будинках пахне хвоєю та мандаринами, дух Різдва вже зовсім поряд. І сьогодні наш ранковий анекдот про передсвяткову метушню:
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, одесити! Бажаємо всім гарного настрою цієї п’ятниці. Адже це останній день робочого тижня. Погода нас особливо сьогодні не порадує, як обіцяли синоптики. Але спробуємо підняти настрій ранковим анекдотом.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, одесити! Оскільки це останній тиждень цього півріччя в школі й вже навіть передостанній день, як не згадати кожному з нас як це півріччя пройшло для дорослих – батьків, бабусь і дідусів школярів.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ