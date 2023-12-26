Анекдот дня: чому не спить дитина Борі

Анекдот дня: як Ізя їсть вареники Всім привіт і, можна сказати, зі святом, з новим (якщо можна так сказати) Різдвом! Адже як би там не було, а чим більше свят, тим краще, правда? А для ще більш святкового настрою ось вам трохи одеського гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Софія Давидівна та «Київстар» Ранок добрий, Одесо, і з неділею! Сподіваємося, що ніхто сьогодні не зіпсує нам вихідного дня і без будь-яких форс-мажорів обійдеться. Ну а розпочати день на позитиві вам допоможе наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як в Одесі штучну ялинку віддавали Доброго ранку, одесити! Усіх із початком передсвяткових вихідних. Новорічні свята на носі, в будинках пахне хвоєю та мандаринами, дух Різдва вже зовсім поряд. І сьогодні наш ранковий анекдот про передсвяткову метушню: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як в Одесі шукають зниклих собак Доброго ранку, одесити! Бажаємо всім гарного настрою цієї п’ятниці. Адже це останній день робочого тижня. Погода нас особливо сьогодні не порадує, як обіцяли синоптики. Але спробуємо підняти настрій ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ