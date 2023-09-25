Анекдот дня: еврейская мама пришла к психиатру

Утро доброе, Одесса и одесситы! Хорошо провели выходные и с пользой? Тогда пьем утренний кофе – и вперед, к трудовым свершениям! Понедельник день тяжелый и вставать неохота? Срочно заряжайтесь позитивом, например, с помощью нашего утреннего анекдота.

И сегодня мы поговорим немного за еврейских мам, ведь они таки этого заслуживают, верно?

Молодая еврейская мама с ребенком на приеме у психиатра:

– Доктор, посмотрите пожалуйста, что с моим мальчиком… Ему уже три с половиной года, а он еще не умеет играть на скрипке!..

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