Анекдот дня: как Циля и Софа делятся кулинарными рецептами

Доброе утро, одесситы!
Пора просыпаться и заниматься серьезными делами. А чтоб делать серьезные дела с хорошим настроением, дарим вам одесский анекдот с утра пораньше.
Циля диктует соседке рецепт пирога:
— Так, пиши: взять четыре яйца…
— Ага, значит пишу два.
— Софа, пиши четыре. В рецепте было восемь.
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