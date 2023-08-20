Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: про любовь без памяти

Анекдот дня: про любовь без памяти

С добрым воскресным утром, Одесса! Надеемся, что этот день окажется для всех нас добрым и светлым, невзирая на все коварство нашего врага и его поистину жалкие попытки сломить нас и запугать. Но все мы знаем, что эти попытки тщетны, потому как, помимо непобедимого оружия, у нас есть еще один важный козырь – наш неповторимый одесский юмор!

Так что не будем-таки изменять традиции и начнем воскресенье на позитивной ноте. И сегодня мы поговорим не о чем-то там, а за любовь:

– Белла Марковна, скажите, а как это «любить без памяти»?

– Это когда помнишь, что любишь, но не помнишь кого…

парочка, юмор

Еще больше забавных анекдотов таки здесь:

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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