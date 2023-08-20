Анекдот дня: про любовь без памяти

С добрым воскресным утром, Одесса! Надеемся, что этот день окажется для всех нас добрым и светлым, невзирая на все коварство нашего врага и его поистину жалкие попытки сломить нас и запугать. Но все мы знаем, что эти попытки тщетны, потому как, помимо непобедимого оружия, у нас есть еще один важный козырь – наш неповторимый одесский юмор!
Так что не будем-таки изменять традиции и начнем воскресенье на позитивной ноте. И сегодня мы поговорим не о чем-то там, а за любовь:
– Белла Марковна, скажите, а как это «любить без памяти»?
– Это когда помнишь, что любишь, но не помнишь кого…
Еще больше забавных анекдотов таки здесь:
- Фима, Рива и право выбора;
- Как выгодно жениться;
- Как Софа ищет нового мужчину;
- Роза Марковна и секс по телефону;
- Ефим Маркович и его отношения с котом.