Анекдот дня: когда жена знает тонкости рыбалки

Добрый день, одесситы. Выходные на старте. Появилось время отдохнуть от работы, от первой школьной недели и отправиться отдыхать. Или на рыбалку. Может вам повезет как нашему герою и на ужин сегодня у вас будет форель.
Аркаша прорыбачил целый день и ничего не поймал.
По пути домой зашел в рыбный магазин купить пару карпиков.
Продавец:
— Аркаша, мне тут звонила Ваша супруга и сказала, шо таки сегодня Вы поймали форель.
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