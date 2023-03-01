Анекдот дня: как дедушка Мойша шоколадку внуку покупал

Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на временные трудности, держимся и не унываем? Верим в нашу Победу? Помогаем нашим защитникам? Молодцы, так держать!

А молодцам что положено? Ну, как минимум, шоколадка. И пожелаем-ка мы вам сегодня… не много не мало, а жизни в шоколаде, причем во всех смыслах!

И, как обычно, держите анекдот:

Пообещал дедушка Мойша купить внуку шоколадку. Приходит домой. Внук:

– Деда, ты купил шоколадку? Мойша:

– Нет, внучек, сегодня некогда было. На другой день приходит.

– Деда, ты купил шоколадку?

– Нет, внучек, магазин был закрыт. На следующий день приходит.

– Деда, ты купил шоколадку?

– Не было шоколада. Только чупа-чупсы.

– Так хотя бы чупа-чупс купил бы.

– Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад!

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