Анекдот дня: как дедушка Мойша шоколадку внуку покупал

Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на временные трудности, держимся и не унываем? Верим в нашу Победу? Помогаем нашим защитникам? Молодцы, так держать!
А молодцам что положено? Ну, как минимум, шоколадка. И пожелаем-ка мы вам сегодня… не много не мало, а жизни в шоколаде, причем во всех смыслах!
И, как обычно, держите анекдот:
Пообещал дедушка Мойша купить внуку шоколадку. Приходит домой. Внук:
– Деда, ты купил шоколадку? Мойша:
– Нет, внучек, сегодня некогда было. На другой день приходит.
– Деда, ты купил шоколадку?
– Нет, внучек, магазин был закрыт. На следующий день приходит.
– Деда, ты купил шоколадку?
– Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
– Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
– Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад!
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