Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Правоохоронці встановили, що 30-річний мешканець Білгорода-Дністровського розміщував в одній із соціальних мереж у групах продажу різного майна повідомлення про продаж «ВАЗів», яких насправді не мав. З вересня по жовтень минулого року на пропозицію відгукнулися троє чоловіків віком від 32 до 52 років із Одеської, Вінницької та Херсонської областей. Кожному покупцеві «продавець» пообіцяв особисто привезти автівку за умови, що йому вишлють гроші на бензин.

Довірливі громадяни погодились на умови і перерахували на пальне загалом 24 600 гривень. Зловмисник витратив гроші, заблокував номери телефонів потерпілих, видалив оголошення та розмістив нові.

Слідчі з’ясували, що чоловік вже має судимісті – він був засуджений до семи років та двох місяців позбавлення волі за скоєння пограбувань та незаконне заволодіння автомобілем. За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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