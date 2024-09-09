Великий комбінатор: одесит продавав неіснуючі посади в СБУ та поліції

В Одесі викрили шахрая, який продавав неіснуючі посади у правоохоронних органах та обіцяв вирішити питання з ТЦК. Колишній міліціонер запевняв своїх жертв, що має впливових родичів і може допомогти з працевлаштуванням в поліції чи СБУ. Його дії кваліфікуються як шахрайство, і тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Підозрюваного затримали під час спроби отримати 8 тисяч доларів за обіцянку влаштувати знайомого на роботу в управління внутрішньої безпеки поліції. Як виявилося, це лише одна з багатьох його афер. Загалом чоловік обманув шістьох громадян з Одеської та Дніпропетровської областей, обіцяючи їм посади в СБУ, поліції та навіть допомогу в оновленні даних у територіальних центрах комплектування. Крім того, шахрай обіцяв забезпечити спеціальні перепустки для перетину прикордонної зони.
За свої «послуги» ексміліціонер вимагав від 7 тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Загальна сума його «заробітків» сягнула понад 400 тисяч гривень. На сьогодні чоловікові висунули ще одну підозру за шахрайство, вчинене повторно. За цією статтею йому загрожує до трьох років ув’язнення.