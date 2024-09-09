Великий комбінатор: одесит продавав неіснуючі посади в СБУ та поліції

Підозрюваного затримали під час спроби отримати 8 тисяч доларів за обіцянку влаштувати знайомого на роботу в управління внутрішньої безпеки поліції. Як виявилося, це лише одна з багатьох його афер. Загалом чоловік обманув шістьох громадян з Одеської та Дніпропетровської областей, обіцяючи їм посади в СБУ, поліції та навіть допомогу в оновленні даних у територіальних центрах комплектування. Крім того, шахрай обіцяв забезпечити спеціальні перепустки для перетину прикордонної зони.

За свої «послуги» ексміліціонер вимагав від 7 тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Загальна сума його «заробітків» сягнула понад 400 тисяч гривень. На сьогодні чоловікові висунули ще одну підозру за шахрайство, вчинене повторно. За цією статтею йому загрожує до трьох років ув’язнення.