Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Правоохранители установили, что 30-летний житель Белгорода-Днестровского размещал в одной из социальных сетей в группах продаж разного имущества сообщения о продаже «ВАЗов», которых на самом деле не было. С сентября по октябрь прошлого года на предложение откликнулись трое мужчин в возрасте от 32 до 52 лет из Одесской, Винницкой и Херсонской областей. Каждому покупателю «продавец» пообещал лично привезти автомобиль при условии, что ему вышлют деньги на бензин.

Доверчивые граждане согласились на условия и перечислили на горючее в общей сложности 24 600 гривен. Злоумышленник потратил деньги, заблокировал номера телефонов потерпевших, удалил объявления и разместил новые.

Следователи выяснили, что мужчина уже имеет судимость – он был приговорен к семи годам и двум месяцам лишения свободы за совершение грабежей и незаконное завладение автомобилем. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

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