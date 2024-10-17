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Автівка задарма: шахрай з СІЗО продавав неіснуючий позашляховик

Автівка задарма: шахрай з СІЗО продавав неіснуючий позашляховик

В Ізмаїльському слідчому ізоляторі на Одещині ув’язнений продав через інтернет неіснуючий позашляховик. Жертвою шахрая став мешканець Одеської області, який втратив 20 тисяч гривень, перерахувавши їх на рахунок зловмисника. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

54-річний одесит натрапив на оголошення про продаж Toyota Land Cruiser за привабливою ціною в одній із соціальних мереж. Продавець зазначив, що автомобіль має незначні технічні несправності, через що його вартість була нижчою за ринкову — 40 тисяч гривень.

Після того як покупець зв’язався з продавцем, той запропонував зарезервувати авто за умови передоплати в розмірі 20 тисяч гривень. Після перерахунку коштів шахрай перестав відповідати на дзвінки.

Поліція з’ясувала, що до злочину причетний 34-річний чоловік, який відбуває п’ятирічне покарання за пограбування та крадіжки. Він використовував мобільний телефон, щоб розмістити оголошення та переконати покупця у справжності товару. Під час обшуку в його камері правоохоронці вилучили телефон, на якому були виявлені докази шахрайства.

Зловмисникові загрожує новий термін покарання до трьох років за повторне шахрайство.

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