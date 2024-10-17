Автівка задарма: шахрай з СІЗО продавав неіснуючий позашляховик

54-річний одесит натрапив на оголошення про продаж Toyota Land Cruiser за привабливою ціною в одній із соціальних мереж. Продавець зазначив, що автомобіль має незначні технічні несправності, через що його вартість була нижчою за ринкову — 40 тисяч гривень.

Після того як покупець зв’язався з продавцем, той запропонував зарезервувати авто за умови передоплати в розмірі 20 тисяч гривень. Після перерахунку коштів шахрай перестав відповідати на дзвінки.

Поліція з’ясувала, що до злочину причетний 34-річний чоловік, який відбуває п’ятирічне покарання за пограбування та крадіжки. Він використовував мобільний телефон, щоб розмістити оголошення та переконати покупця у справжності товару. Під час обшуку в його камері правоохоронці вилучили телефон, на якому були виявлені докази шахрайства.

Зловмисникові загрожує новий термін покарання до трьох років за повторне шахрайство.

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