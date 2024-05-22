Одеситка не платила ні копійки за товар в інтернеті: розкрито схему шахрайства

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Постраждалий продавець із Закарпаття повідомила поліцейським, що отримала замовлення від жінки на нічник і портативний зарядний пристрій. Клієнтка наполягла на повній передоплаті та надіслала фото квитанції нібито успішного переказу грошей на банківський рахунок продавця. Остання, не перевіривши, що гроші дійсно надійшли на її рахунок, відправила поштою товар замовниці.

Правоохоронці встановили, що жінку ошукала мешканка Одеси і направили зібрані матеріали тамтешнім колегам.

Одеські поліцейські встановили, що одеситка під вигаданими іменами створила кілька акаунтів в одній із популярних соціальних мереж, підшукувала там інтернет-магазини і робила різні замовлення. При цьому наполягаючи на повній оплаті товару одразу.

Створюючи враження реального покупця, зловмисниця надсилала продавцям зображення фейкових квитанцій про нібито успішний переказ їм грошей, який насправді не робила.

Деякі довірливі продавці, не перевіряючи надходження коштів, надсилали поштою клієнтці замовлений нею товар і залишалися ні з чим.

Таким чином жінка ошукала ще п’ятьох продавців з інших областей, деяких неодноразово. Загалом вона здійснила 30 оборудок на суму майже 70 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру в шахрайстві за ч.ч. 1 і 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

“Свою провину правопорушниця визнає та висловлює наміри відшкодувати потерпілим заподіяну шкоду”, – зазначили в поліції.