Справа “продавчині” породистих тварин з Одеської області дійшла до суду

Про це повідомляє поліція в Одеській області.

Під час розслідування встановлено, що 27-річна мешканка Фонтанської ОТГ Одеського району розміщувала в інтернеті оголошення про продаж кошенят і цуценят різних порід. Зокрема, вона вказала, що у неї є кошенята породи британська золота шиншила і цуценята шпіца, мальтипу, золотистого ретривера, чихуахуа.

Читайте також: Ритуал на грошах: як в Одесі шахрайка “прокляття” знімала (відео)

Коли люди зв’язувалися з “продавчинею”, вона говорила, що працює тільки за передоплатою. Залежно від породи шахрайка просила від 500 до 6 300 гривень. А після отримання грошей на банківську карту блокувала або ігнорувала потерпілих.

Жінка за п’ять місяців ошукала 22 громадянина. Вона завдала їм збитків на суму 56 600 грн.

Суд визнав жінку винною в шахрайстві за ч.ч. 1 і 2 ст. 190 Кримінального кодексу.

Їй було призначено покарання у вигляді п’яти років обмеження волі з іспитовим строком у два роки. Жінка зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як не стати жертвою інтернет-шахраїв.