У одеситів відбирають щойно відкритий безкоштовний пляж (відео)

І знову в одеситів забирають пляж. На цей раз під поле для гольфу. На нещодавно відкритому пляжі “Дельфін” вже щосили кипить робота — піддонами закрили частину піску і монтують настил.

Не звертаючи уваги на відпочивальників, серед білого дня у них відбирають пляж, який нещодавно був відкритий для відпочинку, повідомляє “ТСН”.

Більшість пляжу опинилася під настилом — від огорожі до води.

Молодики почали огороджувати територію стрічкою та споруджувати підлогу, не звертаючи уваги, що там засмагали та відпочивали люди.

Історію розголосив гість із Києва, який із дружиною приїхав до Одеси, як тільки тут відкрили пляжі.

З його слів, людей змушували збирати свої речі. Підіймали з піску відпочивальників та просили покинути територію.

На місце було викликано правоохоронців. Роботу зупинили, але піддони не зібрали. Люди наступного дня засмагали просто на них.

Люди їдуть на відкриті пляжі з різних частин міста та місця катастрофічно для всіх охочих не вистачає.

Місцеві жителі вважають, що таким чином орендар облаштовує територію платного відпочинку.

За словами орендаря, на пляжі будують дитячий міні майданчик для гольфу. Він називає це соціальним проєктом та стверджує, що у майбутньому діти на ній зможуть займатися спортом безплатно. Але чому майданчик для гольфу на піску впритул до моря, а не на траві не пояснив.

До того, орендар упевнений, що пляж великий та безплатних місць вистачить.

Ця ділянка пляжу приблизно 70-80% безкоштовно. Згідно із законом, ми повинні надавати 30% на березі безкоштовного пляжу. Цей майданчик займає 15% від усього пляжу, тут 150 квадратних метрів.

сказав він.

Наразі всі дозволи та дотримання бізнесменом норм вивчає мерія.

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