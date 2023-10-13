Купальний сезон в Одесі добігає кінця

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник військової адміністрації подякував мешканцям Одеси та Одеської області за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційно відкритих пляжах.

Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу. Та передусім дякуємо нашим військовим за цю можливість! –

написав Олег Кіпер.

Також голова Одеської ОВА сподівається, що наступний купальний сезон в Одесі відкриють вчасно, а не лише на оксамитовий період.

Нагадаємо, що цього року море для відпочивальників офіційно відкрили в середині серпня. Хоча підготовка тривала ще з весни й вже в червні одесити планували засмагати й купатися на морі.

Але підрив Каховської дамби спричинив забруднення морської води та підвищення рівня мінної небезпеки.

Але море очистилося, і на офіційно відкритих шести пляжах одесити й гості міста змогли позасмагати й скупатися у нашому морі.

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