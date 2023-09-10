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На одеському інклюзивному пляжі відпочивали поранені бійці (відео, фото)

На одеському інклюзивному пляжі відпочивали поранені бійці (відео, фото)

Одесу відвідали захисники України, які отримали поранення та користуються інвалідними візками. Воїни відвідали інклюзивний пляж, повідомляє прес-служба мерії.

Одеський інклюзивний пляж було створено та відкрито у партнерстві з бізнесом ще до початку війни в Україні, але сьогодні його актуальність значно зросла.

Одесский инклюзивный пляж2

Раненые бойцы на пляже в Одессе

на одесском инклюзивном пляже

Труханов и раненые воины

 

«Ми будемо і надалі працювати та розвиватися в напрямку організації доступного середовища, враховуючи всі рекомендації, які ми отримуємо», – сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше ми розповідали, як відбувається оксамитовий сезон на одеських пляжах.

Фото та відео прес-служби Одеської міськради

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