На одеському інклюзивному пляжі відпочивали поранені бійці (відео, фото)

Одесу відвідали захисники України, які отримали поранення та користуються інвалідними візками. Воїни відвідали інклюзивний пляж, повідомляє прес-служба мерії.

Одеський інклюзивний пляж було створено та відкрито у партнерстві з бізнесом ще до початку війни в Україні, але сьогодні його актуальність значно зросла.

«Ми будемо і надалі працювати та розвиватися в напрямку організації доступного середовища, враховуючи всі рекомендації, які ми отримуємо», – сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше ми розповідали, як відбувається оксамитовий сезон на одеських пляжах.

Фото та відео прес-служби Одеської міськради