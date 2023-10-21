«Хто бабине літо замовляв?»: в Одесі – +30 градусів вище за нуль

«Найпізніший тридцятник»

Як повідомляє погодний Телеграм-канал The Weather Lab, станом на 15:00 сьогодні температура повітря в Одесі склала +30,6°С.

«Це найпізніший тридцятник за всю історію метеоспостережень!»

– діляться синоптики.

За словами співробітниці Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олени Тарнавської, такий показник метеорологічних спостережень – найвищий із 1928 року – тоді зафіксували 29,8°С. І це – абсолютний рекорд цього дня та місяця.

«Хто бабине літо на вихідні замовляв? Розпишіться в отриманні», «В Одесі 82 серпня»,

– навперебій жартують місцеві Телеграм-канали.

Жовтень – місяць контрастів

Нагадаємо, що вересень цього року в Одесі став рекордно теплим осіннім місяцем за понад 130 років. Але, як виявилось, жовтень його оминув.

Так, за метеостанціями Одеської області фактична погода на 15.00 склала:

Білгород-Дністровський – +21,2°С;

Чорноморськ – +21,9 ° С;

Любашівка – +30,5°С;

Вилкове – +30,8°С;

Роздільна – +30,9 ° С;

Болград – +31,3°С;

Затишшя – +31,5°С;

Ізмаїл – +31,6°С;

Сербка – +31,6°С;

Сарата – +34°С.

Показово, що контрасти по країні на цей час виявилися такими:

Суми – +5,7°С;

Харків – +8,4°С;

Київ – +9°С;

Львів – +22,5°С;

Миколаїв – +27,4°С;

Одеса – +30,6°С;

Сарата – +34°С.

Таке аномальне для середини осені тепло синоптики пов’язують із циклоном, що пересувається над Центральною Європою. Але вже найближчими днями температура повітря може суттєво знизитися, проте все одно, як очікується, для жовтня вона буде досить високою.

Раніше повідомлялося, що в Одеську область повертається літнє тепло.