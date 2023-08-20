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Як море одеситів додому не відпускає – кумедний відеофакт

Як море одеситів додому не відпускає – кумедний відеофакт

Сьогоднішній недільний день видався, м’яко кажучи, спекотним. І не дивно, що не лише гості нашого міста, а й самі одесити вирішили провести свій вихідний ближче до моря.

Але найцікавіше, як виявилося, почалося ввечері, коли настав час вирушати додому. Так, через наплив авто на виїзді з пляжу на 13-й станції Великого Фонтану (а, можливо, і не тільки там) утворилася величезна пробка.

Відео з місця події опубліковано на одному з найвідоміших місцевих телеграм-каналів (не відтворюватимемо його назву дослівно – воно і так усім дуже добре відомо).

Ось як може утримувати відпочиваючих наше одеське море!

Як повідомляло «Одеське життя», сьогоднішній недільний день, 20 серпня 2023 року, має всі шанси стати найспекотнішим днем не тільки за це діто, а й за попередні роки.

Також нагадаємо, що сьогодні вдень на пляжі Ланжерон виявили предмет, підозріло схожий на річкову міну.

Фото ілюстративне

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