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Оксамитовий сезон на одеських пляжах: переваги відпочинку на пляжі у вересні (фоторепортаж)

Оксамитовий сезон на одеських пляжах: переваги відпочинку на пляжі у вересні (фоторепортаж)

На календарі 6 вересня — початок оксамитового сезону на пляжах Одеси. Вересень особливо цінний місяць для одеситів — пляжі вже порожні від туристів, але погода ще дозволяє скупатися та отримати морську засмагу.

Як повідомляє кореспондент “Одеського життя”, сьогодні вода у морі прохолодна, навіть свіжа. Попри незначні водорості, вода чиста, можна побачити морське дно. Також тішить пісок на пляжі — він також чистий.

Бархатный сезон

Що стосується цінової політики на пляжний відпочинок з комфортом, то ліжко та шезлонг за колишньою ціною – 300 та 100 грн відповідно на цілий день.

Але вже без попиту, адже вже достатньо місця на піску. Таке явище останніми днями серпня було справжньою знахідкою.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Також помітно зменшилась кількість відпочиваючих. Мабуть, залишилися лише городяни.

Крім того, на пляжах багато батьків із дітьми дошкільного віку та люди старшого віку.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Вересневе сонце продовжує відчутно припікати. Але купаються не багато, вода прохолодна.

Бархатный сезон
Бархатный сезон

У води багато дітей, що грають і граються. Дорослі, як-то кажуть, «на розслабоні».

Бархатный сезон
Бархатный сезон

Ще сьогодні можна було зустріти багато фотографів — від аматорів до профі, які намагаються зафіксувати це літо в кадрі.

Бархатный сезон

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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