Чи правда, що повітря в Одесі отруєно діоксидом сірки та формальдегідом?

Відповідну заяву опубліковано напередодні на сторінці ЦКПХ у Facebook.

«Звертаємо вашу увагу, що Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб не робив таких заяв», – наголошується у повідомленні.

Як повідомляється, станом на 31 липня 2024 року групами оперативного реагування Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб було проведено відбір проб атмосферного повітря на рівень двоокису азоту, двоокису сірки, сірководню, окису вуглецю та аміаку в чотирьох контрольних точках.

За результатами досліджень усі показники відповідають нормі.

Раніше фахівці Центру відібрали проби води з поверхневих водойм у п’яти контрольних точках на такі показники: запах, забарвлення, прозорість, плавучі домішки, водневий показник, розчинений кисень, загальне залізо, хлориди, сульфати, нітрити, нітрати, нафтопродукти.

За результатами досліджень усі показники також відповідають нормі.

Моніторингові дослідження продовжуються.

Про результати ЦКПХ повідомлятиме на своїх таких офіційних ресурсах:

Нагадаємо, раніше одесити почали масово скаржитися на розповсюдження по місту смороду, що посилюється ночами. І наразі офіційні служби не можуть толком пояснити походження цього смороду, городяни в соцмережах висловлюють свої припущення.