Хто крайній на масаж? Чому до масажистки у Балті вишиковуються черги

Киці — перші пацієнти

– Іди, доню, в медицину, з тебе вийде гарна сестра милосердя, адже ти любиш всім допомагати, — порадила мама, бо Оля змалечку любила всіх лікувати, а ще — робити масаж, навіть улюбленим кицям.

Дівчина закінчила Бершадський медичний коледж. Однак відчувала, що їй чогось бракує. Якось сталося, що Ользі знадобилася кваліфікована допомога масажиста. Курс масажу їй провела спеціаліст Тетяна Буракова. Вона побачила, що дівчині це цікаво, та запропонувала їй здобути фах масажистки. Тоді Ольга і записалась на курси в Міжнародну школу з масажу при остеохондрозі, остеопатії, корекції дисків, масажу по «тригерних точках», міозитах і гіпертонії та гіпотонії.

Що таке іспанський масаж?

Сьогодні Ольга Глуха (Татарчук) — відома на Балтщині масажистка, до якої прагнуть потрапити. Приймає пацієнтів вона поки що в орендованому приміщенні, але мріє про власний салон. Крім того, удосконалює майстерність, продовжуючи вивчати різні техніки масажу. Раз на пів року відвідує курси іспанського хіромасажу – особливої техніки традиційних та східних систем масажування тіла.

— Техніка іспанського масажу ґрунтується на комбінації різноманітних прийомів з глибоким опрацюванням енергетичних точок, що дозволяють ефективно впливати майже на всі тканини, системи та внутрішні органи. Саме цим і пояснюється його позитивний ефект, — пояснює професіонал. – Взагалі масаж — це філософія здорового способу життя і старовинна практика зцілення.

Коли була у декретній відпустці з третьою дитиною, пройшла онлайн-курси з масажу обличчя, масажу при плосковагусній стопі. А зараз планує поїхати на курси кінезіотерапії*, що допомагає поліпшити стан пацієнта після інсульту та при реабілітації військових.

Пряма спина і треновані руки

За словами Ольги, головне під час масажу добре розім’яти м’які тканини і відновити циркуляцію крові.

– А як же руки витримують навантаження? – запитую.

— Руки не заморюються, — посміхається Ольга. — Коли я тільки починала працювати масажистом, то рук не відчувала, боліли пальці, суглоби. Адже я припускала помилки, які є у кожного малодосвідченого масажиста. Згодом вже напрацювала необхідні навички, що дозволяють правильно розподіляти навантаження і головне — завжди тримати спину прямою.

Чи може нашкодити масаж?

Як зазначає фахівець, масаж не може нашкодити, якщо не порушувати правил.

– Загалом, масаж необхідний тілу раз на пів року курсом до 10 днів. У проміжках між курсами потрібно займатися самомасажем, розминати шию, м’язи ніг, рук. Звісно, є і протипоказання, тобто захворювання, при яких не рекомендується проводити масаж, — розповідає Ольга.

Як зазначає фахівчиня, нині, коли стрес та навантаження стали частиною нашого життя, масаж є не лише приємною релаксацією та зняттям м’язової напруги, але й ефективним засобом для відновлення та зміцнення фізичного здоров’я.

Реабілітація військових

Сьогодні на курс масажу до Ольги стоїть черга військовослужбовців, котрі потребують реабілітації після поранення. Це ті, хто усвідомлює, що масаж відіграє значну роль у процесі відновлення, забезпечуючи поліпшення функціональності рухового апарату та загального самопочуття.

– На жаль, коли військові проходять ВЛК, їм дають групу і все. Їх не веде лікар, не спостерігає за їх станом здоров’я, не регулює прийом тих чи інших препаратів. Ось до мене на відновлення функцій руки ходить після поранення чоловік. Прийшов тому, що у нього дружина медик і порадила йому масаж. Його стан значно покращився, біль зникає. А це ж мав би порадити йому лікар, — розмірковує Ольга.

Навчає і чоловіка, і дітей

Ольга впевнена, що правильний масаж творить дива. Але він має бути поєднаний із правильним харчуванням, регулярними заняттями гімнастикою або спортом та позитивним настроєм. Ці складові допоможуть зберегти працездатність і здоров’я, акцентує масажист.

До речі, її чоловік Василь — агроном за фахом — теж навчився робити масаж. Опановують цю науку і донька Маша та син Володя: якщо мама заморилась, вони з татом допомагають їй відновитися.

Спочатку — дитина, а потім навчання

За філіжанкою кави пані Ольга щиро розповідає про свою сім’ю, про гарні і дружні стосунки у родині. Як каже Оля, їй дуже хотілося мати третю дитинку. Запитала у дітей, чи хотіли б вони братика або сестричку, та почула у відповідь: «Матусю, ти народи, а ми будемо тобі допомагати в усьому». Так їхня сім’я поповнилась Сашком.

– Вони дуже піклуються про братика, бавляться з ним. Та й мене жаліють. Я не можу сказати, що мені тяжко від того, що маю трьох дітей. Навпаки, ми всі дуже щасливі, — ділиться Ольга.

Правда, народження Сашка відклало на певний час її мрію про навчання на реабілітолога. Але це ще попереду.

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