Фейк про покинутого хлопчика у Херсоні: чому історія 3-річної давнини набрала такий ажіотаж у соцмережах

Звідки відомо про хлопчика?

Два тижні тому, 18 червня о 15.44, користувач «Фейсбуку» на ім’я Панайотіс Друліас (Panagiotis Droulias) оприлюднив на своїй сторінці інформацію:

«Внимание! Мать этого мальчика оставила его на автовокзале в Херсоне. Мальчику около 3-4 лет. Называет себя Тимур. Родственники, знакомые, случайные свидетели, узнав¬шие дитя, отзовитесь. Позвоните на 102. От нашего с вами внимания зависит судьба ребенка и его вероятной матери! Прошу репост во всех возможных средствах!».

Ця історія настільки розчулила українців, що пост розповсюдили понад 78 тисяч користувачів соцмережі. І поки люди співчували залишеній дитині, під дописом пана Панайотіса з’явився коментар від користувачки Марини Єлфімової. Жінка написала, що ця ситуація трапилась давно, хлопчик на фото — її похресник, дитину залишила не мати — це фейк, зараз із ним все добре. Але на коментар мало хто звертає увагу, тому допис досі «гуляє» інтернетом.

Що насправді трапилось?

Щоб з’ясувати правду, ми звернулися по допомогу до колег із херсонського видання «Гривна». Чи писали вони про залишеного на автовокзалі хлопчика, було важко згадати, адже всі редакційні архіви знищили окупанти ще у 2022 році. Але як доказ нам надіслали посилання на допис з офіційної сторінки херсонської поліції у «Фейсбуку». Там сказано, що 8 червня 2021 року, близько 14.30, у «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що на міжміському автовокзалі самотньо сидить хлопчик, віком близько 3-4 років. Працівники поліції негайно виїхали на місце та почали переглядати камери спостереження. На них було зафільмовано, як близько 12.40 з маршрутного таксі рейсом «Одеса — Херсон» вийшла жінка з дитиною. Вона залишила хлопчика на лавочці, а сама сіла у зворотну маршрутку. Надалі було з’ясовано, що рідна мати хлопчика померла, і тато зійшовся з іншою жінкою. Родина переїхала в Одеську область, потім чоловік пішов служити у ЗСУ, а син залишився з 23-річною співмешканкою. Після телефонної сварки жінка вирішила помститися чоловіку, і відвезла його сина на Херсонський вокзал. Все закінчилося тим, що 9 червня дитину забрали бабуся та дідусь.

Яку правду знає хрещена?

Ми також вирішили зв’язатися з Мариною Єлфімовою, яка повідомила, що вона тітка хлопчика. Жінка підтвердила, що на фото чотирирічний Тимур. Його покійна мама (померла, коли дитині було два роки) — рідна сестра колишнього чоловіка Марини. Обидві дружили з дитинства, а коли народився Тимур, Марина стала його хрещеною.

— Я побачила пост із Тимуром у «Фейсбуці», коли його почали ширити знайомі зі сторінки якогось іноземця. Не знаю, з якою метою він виставив пост, але він підняв великий актив на своїй сторінці. Я писала йому в особисті повідомлення, скаржилася адміністрації «Фейсбуку», але нічого не допомогло. Тимур вже дорослий хлопчик, він вміє користуватися гаджетами, тож може побачити допис в інтернеті і це може травмувати дитячу психіку, — поскаржилась хрещена Тимура.

Коли трапилася ця ситуація, Марина була у Миколаєві. Їй подзвонила мати та повідомила, що поліція розшукує родичів Тимура, бо його знайшли на автовокзалі в Херсоні. Жінка одразу відправилась за ним, збираючи по дорозі докази, що знає дитину.

— Я дуже боялася, що Тимур не впізнає мене, адже після смерті матері батько Олександр забрав сина до Одеси. Але, дякувати Богу, похресник мене впізнав. Він був дуже наляканий і скаржився, що мама Маша била його. Поки готували документи, що я його на деякий час візьму до себе, приїхали дідусь з бабусею та забрали Тимурчика.

Марина каже, що проти Марії відкрили кримінальну справу, але покарання вона не понесла, адже була вагітною. Зараз Тимур живе з бабусею у Миколаївській області. Справи у хлопчика йдуть чудово, а його батько та дідусь на війні — захищають Україну.

Що думають колеги з Херсону?

Нам було цікаво дізнатися думку співробітників редакції «Гривна» щодо хибного допису в соцмережах. Навіщо його поширює людина, яка жодного стосунку ні до Херсона, ні до України не має?

— Я вважаю, що кожен користувач соцмереж повинен зрозуміти, що натискаючи кнопку «зробити репост», він може поширити фейки. І якщо звернути увагу, то на стрічці цієї людини весь контент російськомовний, а всі дописи переважно в стилі: «нехай ранок буде добрим» і «щастя всім на світі». І тут раптом новина з Херсона про покинуту дитину на автовокзалі. Купа фактів, які мають насторожити і викликати логічне запитання: звідки він узяв цю інформацію? Краще загугліть, і інтернет видасть усе, що знає. А якщо не знайшли відповіді — не треба робити репост.

Інше питання — ким і для чого створюються такі фейки? Думаю, що до них можуть бути причетними люди, яким потрібна ослаблена Україна з емоційно нестабільним населенням. Фейк про покинуту дитину — саме такий. Він викликає сильні емоції: злість на недолугу матір, жалість до дитини, зрештою — гнів, спрямований на всю країну. На жаль, таких дописів у соцмережах сотні, і вони, на мій погляд, «накручують» людей, посилюючи ненависть одне до одного, — коментує редакторка й журналістка херсонського медіа «Гривна» Наталя Ніколенко.

Чому вчить цей випадок?

Від дня публікації допису Панайотіса Друліаса минуло два тижні. Ні коментарі під ним, ні відповіді на наші повідомлення він не залишив. Хоча продовжує активно заповнювати сторінку філософським російськомовним контентом. Деякі медіа та інтернет-користувачі припускають, що це не людина, а бот. Наприклад, команда «Нота Єнота», яка фіксує у мережі фейки, помітила вже кілька подібних емоційних історій в українському «Фейсбуку»: «Будьте обережні з емоційними постами про дітей, військових, тварин. Ймовірно, московити тестують канали комунікації і вразливість аудиторії до певних тем, а також точки вкиду наступних фейків і маніпуляцій», — попереджають користувачів соцмереж.

Що це може бути російська дезінформація, не заперечує і співзасновник платформи «Захист прав дітей» Дмитро Ревун. На своїй сторінці у «Фейсбуку» він попередив, що це не нова, але цікава схема з розповсюдженням брехливої інформації, ланцюги якої, скоріше за все, ведуть до москви. Також він закликав дотримуватись цифрової гігієни — перевіряти інформацію та поширювати правдиві дописи.

Правила інформаційної гігієни

Поради від Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і редакції «Одеського життя»:

звертайте увагу на час створення інформаційних каналів та сторінок у соцмережах;

замисліться, якщо у правописі українською мовою наявні русизми та помилки;

у дописі немає посилань на джерело або автора (у випадку з хлопчиком — на поліцію);

новина має емоційні та провокативні заголовки і медіафайли (фото дитини у сльозах);

у тексті наявні бездоказові звинувачення когось або чогось;

прохання поширити інформацію, особливо скандальну та конфліктну;

ніколи не виходьте за сумнівними посиланнями.

Завжди перевіряйте не лише інформацію, але і цитати, окремі фрази та медіафайли, які містить допис або новина. Наприклад, якщо у «Гуглі» натиснути на зображення, то завдяки функції «Найти джерело зображення» можна перевірити його походження.

А ось перевірити чат-бот можна на платформі — dovidka.info/botcheker.