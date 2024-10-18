Зеленский купил автомобиль Гитлера: разоблачаем новый российский фейк

Некачественный первоисточник

Сайт Seattle Tribune на первый взгляд кажется типичным новостным порталом. Но при детальном анализе становится понятно, что это не просто сайт для распространения фейков — он был создан специально для этого фейка:

на сайте всего семь страниц с новостями, что для такого портала очень мало — на 3-5 дней работы;

это единственная новость, не связанная с контекстом города Сиэтл, или внутренними новостями США;

у новостей нет ни одной даты, что для СМИ просто недопустимо;

на сайте отсутствуют контактные данные.

Отражение деревьев с оригинального фото

На фото выше оригинальное фото автомобиля, опубликованное в социальной сети «Pinterest» пользователем Motorizm. Обратите внимание, что машина стоит под деревьями и на ее кузове отражаются некоторые элементы местности.

А на фото ниже будто бы новость от телеграмм-канала «Реальная война» с этой же машиной на фоне здания Администрации президента Украины. Журналистский проект Les Observateurs сделал сравнение двух автомобилей и обнаружил похожие элементы — те же деревья. Такие элементы крайне трудно удалить, поэтому создатели этого фейка их и оставили.

Выводы

Это типичная схема фейков, когда с помощью фоторедактора делается подделка и маскируется под специально созданные поддельные сайты, якобы иностранных медиа и общественных организаций. А потом на них ссылаются кремлевские ресурсы как на первоисточник.

Вражеская пропаганда пытается связать Украину с фашизмом. Даже с помощью бессмысленной лжи о приобретении Президентом Украины «любимой игрушки» одного из главных негодяев в истории человечества.

Не ведитесь на манипуляции и всегда проверяйте источники. Даже если в «новостях» ссылаются на популярные украинские каналы.

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