Зеленский купил автомобиль Гитлера: разоблачаем новый российский фейк

Российские пропагандисты разнесли очередную фейковую новость о том, что якобы Зеленский приобрел автомобиль, который принадлежал Гитлеру. Первоисточником указывается сайт Seattle Tribune, который ссылается на телеграм канал «Реальная война». Разбираемся, так это или нет.
Некачественный первоисточник
Сайт Seattle Tribune на первый взгляд кажется типичным новостным порталом. Но при детальном анализе становится понятно, что это не просто сайт для распространения фейков — он был создан специально для этого фейка:
- на сайте всего семь страниц с новостями, что для такого портала очень мало — на 3-5 дней работы;
- это единственная новость, не связанная с контекстом города Сиэтл, или внутренними новостями США;
- у новостей нет ни одной даты, что для СМИ просто недопустимо;
- на сайте отсутствуют контактные данные.
Отражение деревьев с оригинального фото
На фото выше оригинальное фото автомобиля, опубликованное в социальной сети «Pinterest» пользователем Motorizm. Обратите внимание, что машина стоит под деревьями и на ее кузове отражаются некоторые элементы местности.
А на фото ниже будто бы новость от телеграмм-канала «Реальная война» с этой же машиной на фоне здания Администрации президента Украины. Журналистский проект Les Observateurs сделал сравнение двух автомобилей и обнаружил похожие элементы — те же деревья. Такие элементы крайне трудно удалить, поэтому создатели этого фейка их и оставили.
Выводы
Это типичная схема фейков, когда с помощью фоторедактора делается подделка и маскируется под специально созданные поддельные сайты, якобы иностранных медиа и общественных организаций. А потом на них ссылаются кремлевские ресурсы как на первоисточник.
Вражеская пропаганда пытается связать Украину с фашизмом. Даже с помощью бессмысленной лжи о приобретении Президентом Украины «любимой игрушки» одного из главных негодяев в истории человечества.
Не ведитесь на манипуляции и всегда проверяйте источники. Даже если в «новостях» ссылаются на популярные украинские каналы.
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