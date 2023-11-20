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Знести пам’ятник та перейменувати вулицю: долю Пушкіна вирішуватимуть одесити

Знести пам’ятник та перейменувати вулицю: долю Пушкіна вирішуватимуть одесити

В Одесі найближчим часом одеські депутати планують розглянути питання щодо перейменування вулиці Пушкінської та демонтаж або перенесення пам’ятника Пушкіну.

Про це розказав депутат Одеської міськради Петро Обухов.

Оскільки пам’ятник Пушкіну прибрали в Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, то він підлягає демонтажу або перенесенню. Наприклад, в Києві пам’ятник російському поету уже демонтували.

Обухов розказав, що якщо долю пам’ятника Пушкіну на однойменній вулиці та її перейменування розглядатимуть депутати міськради, то долю пам’ятника на Думській площі має вирішити громадськість шляхом онлайн-голосування, як це було з пам’ятником Катерині ІІ.

На його думку, це буде правильне рішення, оскільки 134 роки тому саме одесити цей пам’ятник встановлювали, то і їм вирішувати, що далі з ним робити.

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Також Обухов вважає, що пам’ятник Пушкіну – то маркер “руського міра”.

Нагадаємо, у суботу, під час мітингу на підтримку ЗСУ, одеський художник Ярослав Войцеховський влаштував “перформанс”, обливши пам’ятник Пушкіну червоною фарбою. Свій вчинок художник пояснив бажанням продемонструвати, що в українському місті Одесі немає місця для пам’ятника діячеві культури країни, яка зараз атакує Україну.

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