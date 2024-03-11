Великий парк в Одесі назвуть на честь знаменитого американця

Парк Горького розташований у Хаджибеївському районі Одеси (мікрорайон Черемушки) між вулицями Генерала Петрова, Героїв Крут, Варненської та проспектом Космонавтів.

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Справжнє ім’я американського письменника та журналіста Марка Твена було Семюел Ленгхорн Клеменс. Він народився 30 листопада 1835 року у Флориді, в сім’ї, яка мала кельтське, англійське та шотландсько-ірландське коріння.

У юності Марк Твен працював на пароплаві лоцманом. Однак громадянська війна поклала край приватному пароплавству, і він був змушений шукати іншу роботу. Майбутній письменник став шахтарем і почав добувати срібло, проте невдало. Тоді він влаштувався працювати в газету, де вперше використовував псевдонім Марк Твен. Через кілька років за завданням газет «Альта Каліфорнія» та «Геральд трибюн» він вирушив у кругосвітню подорож у складі першої туристичної групи американців.

Чому в Одесі змінюють назви вулиць, парків, районів

В Одесі масово перейменовують вулиці, парки та інші об’єкти топоніміки. Прибирають назви, пов’язані з російською імперією, тоталітарними режимами, а тепер, після повномасштабного російського вторгнення, – і з державою агресором та його білоруськими посібниками. Так українці створюють нове культурне середовище, вільне від ідей нетерпимості, тоталітаризму та насильства.

25 серпня 1867 року на кораблі «Квакер-сіті» Марк Твен прибув до Одеси. У переліку портів, куди мав зайти пароплав, Одеси не було. Але на судні закінчилося вугілля, і, щоб поповнити його запаси, довелося пристати до берегів Південної Пальміри.

Одеса дуже сподобалася Марку Твену, він навіть пожартував, що начебто б і не виїжджав з дому, настільки вона нагадала йому американське місто. Щоправда, після прогулянки Одесою письменник трохи стримав своє захоплення. На Молдаванці йому вдалося поспілкуватися з одеським босяком, який просто й елегантно розвів Марка Твена на п’ять доларів і навіть продемонстрував відносне знання англійської мови. Вразила письменника і система одеської торгівлі: в одному з антикварних магазинів йому запропонували купити скрипку, у навантаження до якої йшла шуба. Після аудієнції у імператора американські туристи та Марк Твен у тому числі відбули на батьківщину.

Записки про відвідування Одеси стали частиною книги

Крім Одеси, Марк Твен відвідав також Ялту та Севастополь, а в «Одеському віснику» було вміщено звернення американських туристів, написане Марком Твеном. Листи, які американський письменник писав під час подорожі, лягли в основу його книги «Простаки за кордоном».

Раніше ми розповідали про те, що Одеський парк Савицького перетворили на звалище.

Фото Юлії Сущенко