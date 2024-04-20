Без Буніна та Гагаріна: як одесити проголосували за перейменування 14 топонімів

Про результати голосування повідомили на сайті Одеської міської ради.

Найбільш обговорюваними стали вулиці у центрі міста, а також вулиця Говорова та проспект Гагаріна.

Зокрема, не всі підтримали перейменування вулиць Буніна, Маршала Говорова, Жуковського та Лесі Українки, проспекту Гагаріна, а також Катерининської вулиці та площі.

Нагадаємо, вулицю Буніна пропонують назвати Поліцейською, Жуковського – Лесі Українки (щоб не було плутанини з вулицею на самій околиці міста, та має називатися на честь письменниці Олени Пчілки), а Катерининська вулиця та площа можуть стати Європейськими.

Результати електронного обговорення щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки Одеси, яке проходило з 10 по 20 квітня, такі:

Нагадаємо, раніше ідея перейменувати три центральні одеські вулиці – Пушкінську, Буніна та Жуковського – викликала дуже бурхливу дискусію серед членів топонімічної комісії. У результаті питання про перейменування вулиці Пушкінської було вирішено поки що відкласти.

Варто зазначити, що онлайн-голосування – це ще не гарантія перейменування, і нинішній список із 14 пунктів ще має підтримати депутати міськради на найближчій сесії.

Також нагадаємо, що у травні минулого року в Одесі перейменували Суворівський район на Пересипський, а Малинівський – на Хаджибеївський. При цьому результати опитування одеситів у мерії просто проігнорували.

Читайте також: Село на Одещині перейменують на Вишневе: місцеві жителі кажуть, що їх обдурили.