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Без Буніна та Гагаріна: як одесити проголосували за перейменування 14 топонімів

Без Буніна та Гагаріна: як одесити проголосували за перейменування 14 топонімів

Сьогодні, 20 квітня 2024 року, в Одесі завершилося електронне опитування щодо перейменування ще 14 об’єктів топоніміки міста на вебпорталі «Соціально активний громадянин». Цього разу одесити віддали свої голоси за нові назви для проспекту Гагаріна, Катерининської площі та вулиць Маршала Говорова, Жуковського та Буніна.

Про результати голосування повідомили на сайті Одеської міської ради.

Найбільш обговорюваними стали вулиці у центрі міста, а також вулиця Говорова та проспект Гагаріна.

Зокрема, не всі підтримали перейменування вулиць Буніна, Маршала Говорова, Жуковського та Лесі Українки, проспекту Гагаріна, а також Катерининської вулиці та площі.

Нагадаємо, вулицю Буніна пропонують назвати Поліцейською, Жуковського – Лесі Українки (щоб не було плутанини з вулицею на самій околиці міста, та має називатися на честь письменниці Олени Пчілки), а Катерининська вулиця та площа можуть стати Європейськими.

Результати електронного обговорення щодо перейменування 14 об’єктів топоніміки Одеси, яке проходило з 10 по 20 квітня, такі:

Підсумки онлайн- голосування в Одесі

Нагадаємо, раніше ідея перейменувати три центральні одеські вулиці – Пушкінську, Буніна та Жуковського – викликала дуже бурхливу дискусію серед членів топонімічної комісії. У результаті питання про перейменування вулиці Пушкінської було вирішено поки що відкласти.

Варто зазначити, що онлайн-голосування – це ще не гарантія перейменування, і нинішній список із 14 пунктів ще має підтримати депутати міськради на найближчій сесії.

Також нагадаємо, що у травні минулого року в Одесі перейменували Суворівський район на Пересипський, а Малинівський – на Хаджибеївський. При цьому результати опитування одеситів у мерії просто проігнорували.

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