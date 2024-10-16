Ціни на яблука в Україні б’ють рекорди, а картоплею краще запастися зараз

Чому дорожчає картопля

В Україні різко зросли ціни на картоплю. Уже зараз у середньому ціна за кілограм становить 30-35 гривень. А взимку за цей популярний овоч доведеться заплатити і того більше.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко каже, що причиною такого подорожчання стали несприятливі погодні умови цього року. Рік був неврожайним через літню посуху, а в центральних і східних регіонах країни досі не зібрали весь урожай картоплі.

Але навіть після збору врожаю ціни не впадуть. Це пов’язано з підвищенням податків і цін на бензин, а отже – і великих витрат на логістику.

А ще з настанням холодів картопля потребує спеціальних умов зберігання. Це ще один фактор подорожчання.

Гопко прогнозує, що за кілограм картоплі взимку доведеться заплатити 50-55 гривень і не виключає, що ціни можуть зрости й до 60 гривень за кілограм.

Аналітики прогнозують, що для покриття дефіциту в період між середньо-сезонними та пізніми сортами картоплі в супермаркети завозитимуть і імпортну продукцію.

За даними аналітика плодоовочевого ринку Євгена Кузіна, в Україну завозять відносно невеликі партії картоплі з Польщі та Литви, а також продукцію з Туреччини. Масового імпорту на рівні 2019-2020 років поки що не спостерігається і ці поставки виглядають як тимчасове рішення.

Тому, якщо у вас є можливість запастися картоплею, то краще це зробити зараз, щоб взимку не переплачувати.

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Ціна на яблука в нинішньому році б’є рекорди

Ціни на яблука в Україні наразі є найвищими за останні сім років. Оптові ціни досягли 25 гривень за кілограм, тоді як роздрібні коливаються від 25 до 40 грн/кг.

У нинішньому сезоні врожай не такий рясний, як торік. Через аномально високі температури і посуху влітку багато садівників втратили частину врожаю.

Також експерти пояснюють підвищення цін зростаючим інтересом виробників до виробництва концентратів.

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За словами Володимира Гуржія, керівника USPA Fruit, вартість технічного яблука вже наблизилася до 0,30 євро за кілограм. Це рекордна позначка, яку учасники ринку не спостерігали протягом багатьох років.

«Очікування виробників продиктовані очевидними факторами. Перш за все, це менший урожай, який ще збирається. І не тільки в Україні, а й у Польщі та інших країнах-конкурентах. Другий фактор – зростання цін на яблука на переробку від тижня до тижня. Тому це дає певні очікування для фермерів. Коли яблука закуповуються на переробку по 30 євроцентів, то зрозуміло, що при набагато менших зусиллях і витратах їх можна просто здати на переробку», – каже експерт.

Також Володимир Гуржій зазначає, що підвищення цін пов’язане із сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів. Тому після збору осінніх і пізньоосінніх сортів нинішні ціни до 40 гривень за 1 кг яблук у роздріб можуть трохи знизитися.

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