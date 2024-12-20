Ціни на Привозі у розпалі грудня: чому немає ялинок?

Були чи не були?

– А де ялинки?! – голосно питає жінка в продавця.

– На Привозі ялинки не продають. І ніколи не продавали, – відповідає той.

– Як це так? Минулого року були!

– Не були!

– Жіночка, ну що ви таке кажете? Коли на самому Привозі ялинками торгували?

Виходите з Привозу, йдете на Пантелеймонівську – там ялинок багато-пребагато, – дає підказку інший потенційий покупець.

– Там ціни високі. А мені сказали на Привоз йти.

– Це ви щось не зрозуміли.

– От, мене вже дурепою назвали. Ви ще скажіть, що на Привозі овочі-фрукти не продають, – обурилась жінка.

Овочі-фрукти продають. А от ялинки дійсно на самому Привозі не треба шукати.

А що з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-45 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 30-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 60-110 грн;

солодкий перець – 30-80 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 60-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 70-100 грн;

апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 180-250 грн;

сир – 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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Фото авторки