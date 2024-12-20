Ціни на Привозі у розпалі грудня: чому немає ялинок?

Привоз у розпалі грудня: люди прикуповують щось на Різдво та Новий рік, намагаючись повірити, що світло не вимикатимуть і «холодильник витримає». Все – у багатому асортименті.
Були чи не були?
– А де ялинки?! – голосно питає жінка в продавця.
– На Привозі ялинки не продають. І ніколи не продавали, – відповідає той.
– Як це так? Минулого року були!
– Не були!
– Жіночка, ну що ви таке кажете? Коли на самому Привозі ялинками торгували?
Виходите з Привозу, йдете на Пантелеймонівську – там ялинок багато-пребагато, – дає підказку інший потенційий покупець.
– Там ціни високі. А мені сказали на Привоз йти.
– Це ви щось не зрозуміли.
– От, мене вже дурепою назвали. Ви ще скажіть, що на Привозі овочі-фрукти не продають, – обурилась жінка.
Овочі-фрукти продають. А от ялинки дійсно на самому Привозі не треба шукати.
А що з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-45 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 30-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 60-110 грн;
- солодкий перець – 30-80 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 60-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 70-100 грн;
- апельсини – 70-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 180-250 грн;
- сир – 80-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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