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Ціни на Привозі у розпалі грудня: чому немає ялинок?

Ціни на Привозі у розпалі грудня: чому немає ялинок?

Привоз у розпалі грудня: люди прикуповують щось на Різдво та Новий рік, намагаючись повірити, що світло не вимикатимуть і «холодильник витримає». Все – у багатому асортименті.

Були чи не були?

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На Привозе в декабре

– А де ялинки?! – голосно питає жінка в продавця.

– На Привозі ялинки не продають. І ніколи не продавали, – відповідає той.

– Як це так? Минулого року були!

– Не були!

– Жіночка, ну що ви таке кажете? Коли на самому Привозі ялинками торгували?

Виходите з Привозу, йдете на Пантелеймонівську – там ялинок багато-пребагато, – дає підказку інший потенційий покупець.

– Там ціни високі. А мені сказали на Привоз йти.

– Це ви щось не зрозуміли.

– От, мене вже дурепою назвали. Ви ще скажіть, що на Привозі овочі-фрукти не продають, – обурилась жінка.

Овочі-фрукти продають. А от ялинки дійсно на самому Привозі не треба шукати.

А що з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Овощи на Привозе

  • картопля – 30-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 30-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 60-110 грн;
  • солодкий перець – 30-80 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
На Привозе: яблоки, капуста
На Привозе: фрукты
На Привозе: мандарины
На Привозе: яблоки
На Привозе: фрукты
На Привозе: картошка
На Привозе: зелень
На Привозе: цитрусовые
На Привозе: капуста

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Фрукты на Привозе

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 60-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 70-100 грн;
  • апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Яйца на Привозе

На Привозе: сыр и брынза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 180-250 грн;
  • сир – 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Цены на мясо на Привозе

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Цены на рыбу на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі сьогодні: мало бринзи, багато хурми (фоторепортаж).

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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