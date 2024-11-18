Як працюватиме громадський транспорт в Одесі 18 листопада

У понеділок, 18 листопада, міський електротранспорт в Одесі не працює. Тому, крім традиційних маршрутних таксі, на два маршрути вийдуть великі автобуси, які місто отримало від міжнародних партнерів.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.
Два 18-метрові автобуси, які подарувало нашому місту німецьке місто-побратим Регенсбург, безкоштовно перевозитимуть пасажирів від вул. 28-ї бригади (Паустовського) до Пересипських мостів.
Ще два автобуси курсуватимуть від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.
Графік руху:
• Ранкові рейси: Відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на вул. Архітекторській та вул. 28-ї бригади (Паустовського). Інтервал — 45 хвилин. Кожен автобус виконає по два оборотних рейси.
• Вечірній пік: Початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок. Заплановано по два оборотних рейси.
За необхідності кількість рейсів може бути збільшено, повідомили в мерії.
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Раніше Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який у разі ухвалення дасть змогу вивести на міські маршрути, зокрема в Одесі, транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.