Як працюватиме громадський транспорт в Одесі 18 листопада

Про це повідомляє телеграм-канал Одеса. Офіційно.

Два 18-метрові автобуси, які подарувало нашому місту німецьке місто-побратим Регенсбург, безкоштовно перевозитимуть пасажирів від вул. 28-ї бригади (Паустовського) до Пересипських мостів.

Ще два автобуси курсуватимуть від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.

Графік руху:

• Ранкові рейси: Відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на вул. Архітекторській та вул. 28-ї бригади (Паустовського). Інтервал — 45 хвилин. Кожен автобус виконає по два оборотних рейси.

• Вечірній пік: Початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок. Заплановано по два оборотних рейси.

За необхідності кількість рейсів може бути збільшено, повідомили в мерії.

Читайте також: Як працюватимуть школи та дитсадки в Одесі 18 листопада

Раніше Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який у разі ухвалення дасть змогу вивести на міські маршрути, зокрема в Одесі, транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.