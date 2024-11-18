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Как будет работать общественный транспорт в Одессе 18 ноября

Как будет работать общественный транспорт в Одессе 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, городской электротранспорт в Одессе не работает. Поэтому, кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута выйдут большие автобусы, которые город получил от международных партнеров.

Об этом сообщает телеграм-канал Одеса. Офіційно.

Два 18-метровых автобуса, которые подарил нашему городу немецкий город-побратим Регенсбург, будут бесплатно перевозить пассажиров от ул. 28-й бригады (Паустовского) до Пересыпских мостов.

Еще два автобуса будут курсировать от ул. Архитекторской до железнодорожного вокзала.

График движения:

  • Утренние рейсы: Отправление в 7:00 с конечных остановок на ул. Архитекторской и ул. 28-й бригады (Паустовского). Интервал — 45 минут. Каждый автобус выполнит по два оборотных рейса.
  • Вечерний пик: Начало движения в 15:00 с конечных остановок. Запланировано по два оборотных рейса.

При необходимости количество рейсов может быть увеличено, сообщили в мэрии.

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Ранее Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, который в случае принятия позволит вывести на городские маршруты, в том числе в Одессе, транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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